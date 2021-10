Luis Suárez produceert dubbelslag na 0-2 achterstand tegen Real Sociedad

Zondag, 24 oktober 2021 om 22:55 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Real Sociedad heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De hoogvliegers uit LaLiga remiseerden in het Wanda Metropolitano met 2-2; Atlético kwam door een dubbelslag van Luis Suárez terug van een 0-2 achterstand. Real Sociedad gaat voorlopig aan kop in LaLiga, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan achtervolgers Real Madrid en Sevilla.

Sociedad leek voor het eerst sinds maart 2013 te gaan winnen in een uitwedstrijd tegen Atlético, maar kwam bedrogen uit. In het laatste halfuur van de wedstrijd poetste Suárez de achterstand van de thuisploeg weg. Hij scoorde eerst uit een achterwaartse kopbal in de rechterhoek, na een voorzet van João Félix, en sloeg vervolgens toe uit een penalty. Toen Suárez een bal wilde verlengen, plantte Mikel Merino zijn noppen in diens kuitbeen. Arbiter José Munuera Montero kende aanvankelijk geen strafschop toe, maar kwam daarvan terug na tussenkomst van de VAR. Vervolgens schoot Suárez raak in de rechterhoek.

Atlético toonde in de tweede helft meer dreiging dan voor de rust, toen de ploeg van Diego Simeone moeite ondervond om kansen te creëren. Sociedad opende de score in de zevende minuut, na een vlotte aanval: Alexander Isak zette Alexander Sörloth met een strakke pass vrij voor het doel, waarna de voormalig aanvaller van FC Groningen geen fout maakte. De 0-1 voorsprong hield Sociedad in het restant van de eerste helft vrij eenvoudig vast; enkele minuten na de pauze werd het 0-2. Isak schoot een vrije trap vanaf ruim 23 meter raak in de rechterhoek, met een laag schot dat doelman Jan Oblak verraste.

Vervolgens kwam Atlético beter voor de dag, wat uiteindelijk dus leidde tot de comeback. Er ontstond daarna nog een gevaarlijk moment voor het doel van Atlético, toen een schot van Sörloth werd geblokt door Felipe. Verdere kansen bleven uit, waardoor Sociedad met 21 punten aan de leiding gaat in LaLiga. Achtervolgers Real Madrid en Sevilla hebben twintig minuten, maar hebben wel een wedstrijd tegoed. Atlético neemt met achttien punten de vierde plek in en heeft eveneens een wedstrijd minder gespeeld dan Sociedad.