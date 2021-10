Arnaut Danjuma laat zich ondanks nederlaag gelden tegen Athletic Club

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 23:10

Athletic Club heeft zaterdagavond in eigen huis een 2-1 zege geboekt op Villarreal. Raúl García zette de thuisploeg op voorsprong, waarna Francis Coquelin op aangeven van Arnaut Danjuma de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Iker Muniain bezorgde Athletic in de slotfase vanaf elf meter de zege. Door de overwinning stijgt de ploeg van Marcelino naar de zevende plaats, terwijl Villarreal met elf punten op een dertiende plaats blijft steken.

Danjuma werd vrijdag opgenomen in de dertigkoppige voorselectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen en had zoals de laatste weken vertrouwd een basisplaats in het elftal van trainer Unai Emery. De ban werd na een klein kwartier spelen gebroken door de thuisploeg. Muniain stuurde Iñaki Williams de diepte in. De aanvaller gaf voor op García, die van dichtbij de bal achter doelman Gerónimo Rulli kon werken: 1-0. Halverwege de eerste helft kreeg Iñigo Martínez een goede kans om de marge voor Athletic Club te vergroten. Op de kopbal van de verdediger had Rulli nu wel een antwoord. Met een half uur op de klok kwam Villarreal langszij. Op aangeven van Danjuma schoot Coquelin in de rechterbovenhoek raak: 1-1.

Danjuma liet zich na een klein uur spelen opnieuw in positieve zin zien. De buitenspeler dribbelde eenvoudig langs enkele verdedigers van Athletic en besloot vervolgens van rand zestien te schieten. Dankzij een goede redding van Unai Simón bleef de thuisploeg op de been. Na ingrijpen van de VAR ging de bal een kwartier voor tijd voor Athletic op de stip. Pervis Estupinan werd bestraft voor het vasthouden van Unai Vencedor. Muniain bezorgde de thuisploeg vanaf elf meter vervolgens de zege: 2-1.