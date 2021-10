Willem II meldt zich ondanks remise weer in de top drie van de Eredivisie

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 21:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:11

Willem II heeft zich vrijdagavond weer een plek in de top drie van de Eredivisie verschaft. De ploeg van trainer Fred Grim was in eigen huis weliswaar sterker dan Fortuna Sittard, maar hield slechts een punt over aan het duel met de Limburgers: 1-1. Willem II verzuimde daardoor het clubrecord van deze eeuw van vier thuiszeges op rij te evenaren. De Tilburgers volgen nu met achttien punten uit tien duels achter Ajax en PSV, die zondag tegen elkaar in actie komen. Fortuna Sittard blijft steken in de onderste regionen en moet genoegen nemen met de veertiende plek.

Thuiswedstrijden tegen Fortuna Sittard staan voor Willem II vaak garant voor succes, daar tien van de laatste veertien duels werden gewonnen. Bovendien was de ploeg van Grim in tien van de laatste dertien Eredivisie-duels met Fortuna minimaal tweemaal trefzeker. Ook ditmaal schoot Willem II uit de startblokken. Mats Köhlert kreeg alle tijd en ruimte om van zo'n twintig meter uit te halen, maar schoot rakelings langs de rechterpaal. Een schot van Max Svensson leidde eveneens niet tot de openingstreffer.

Fortuna zette daar in de eerste helft een levensgrote kans van Mats Seuntjens tegenover. De middenvelder snoepte Svensson op kinderlijk eenvoudige wijze de bal af en kon alleen op Timon Wellenreuther af. De doelman van Willem II bleef echter lang op de been en redde voortreffelijk met zijn rechterarm. Het duel kabbelde vervolgens voort in het eerste bedrijf, waarbij beide ploegen amper tot noemenswaardige kansen kwamen. Dat was in de tweede helft wel anders. Na tien minuten brak Fortuna de ban, toen Tijjani Noslin op aangeven van George Cox de rechterhoek vond.

Willem II had na rust een licht veldoverwicht en kwam ook al snel op gelijke hoogte. Na een uitstekende lob van Svensson haalde Köhlert doeltreffend uit in de rechterhoek: 1-1. Kwasi Wriedt leek Willem II niet veel later direct op voorsprong te zetten, maar zijn poging kon ternauwernood worden gepakt door Yanick van Osch. Aan de andere kant zag Zian Flemming een kopbal uit een corner in de handen bij Wellenreuther belanden. Willem II leek er in de slotfase alsnog met de volle buit vandoor te gaan na een klutssituatie uit een corner, maar dat werd voorkomen door een aantal Fortuna-spelers die zich voor de bal gooiden.