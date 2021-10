Begroting goedgekeurd: ADO Den Haag kan seizoen uitspelen

De KNVB heeft de begroting van ADO Den Haag voor het seizoen 2021/22 goedgekeurd, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. Daarmee behoudt ADO voorlopig seizoen licentie, kan men het seizoen uitspelen en wordt meer puntenaftrek voorkomen. De sluitende begroting is dankzij ‘de steun en hulp van de gemeente Den Haag’ tot stand gekomen.

ADO kreeg vanwege de problemen met de begroting reeds zes punten in mindering en moest vrezen voor meer sancties. Nu de begroting is goedgekeurd, worden verdere straffen voorkomen. “Door het besluit van de licentiecommissie kan ADO Den Haag dit seizoen uitspelen. Met de goedkeuring van de nieuwe begroting is tevens een extra korting van drie punten van de baan”, schrijft ADO op zijn website.

“De teller voor dit seizoen blijft dus definitief op minus zes punten staan. Er is wel een voorwaardelijke straf van drie punten opgelegd indien volgend seizoen de begroting niet voor 15 juni is goedgekeurd door de KNVB”, vervolgt het statement van ADO. De club benadrukt dat zo niet alleen het seizoen kan worden afgemaakt, maar dat dit tevens de mogelijkheid biedt om een oplossing te vinden voor een nieuwe eigenaar. ADO is nog altijd in handen van het Chinese United Vansen, ondanks dat er de afgelopen tijd gesprekken werden gevoerd met verschillende overnamekandidaten.

ADO schrijft dat het behouden van de licentie een essentiële voorwaarde voor een ‘weloverwogen oplossing’ voor ADO is. “Onze speciale dank gaat uit naar de wethouders Bredemeijer en Mulder. De gemeente Den Haag heeft ons met raad en daad geholpen”, zegt directeur Edwin Reijntjes op de website van ADO. “Wij zien dat als een erkenning van de maatschappelijke betekenis van ADO Den Haag voor de stad en de grote rol die ADO Den Haag voor onze supporters speelt.