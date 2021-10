Neymar mist Champions League-duel; Icardi kampt met ‘persoonlijke problemen’

Maandag, 18 oktober 2021 om 15:56 • Dominic Mostert

Paris Saint-Germain kan dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig niet beschikken over Neymar. De aanvaller is met een bovenbeenblessure teruggekeerd van interlandverplichtingen met Brazilië. Hij trainde maandag weliswaar mee, maar maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie. De inzetbaarheid van Mauro Icardi is vanwege persoonlijke problemen bovendien twijfelachtig voor trainer Mauricio Pochettino.

Neymar kwam in de nacht van donderdag op vrijdag nog negentig minuten in actie voor Brazilië in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay (4-1). Hij was verantwoordelijk voor een doelpunt en twee assists, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. "Hij moet zich een paar dagen laten behandelen, voordat hij weer volledig kan terugkeren in de ploeg", meldt PSG, dat ook de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes en de Costa Ricaanse doelman Keylor Navas met blessures zag terugkomen van de interlandperiode.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder is Sergio Ramos al langere tijd uitgeschakeld en is Ángel Di María geschorst. De aanvallende problemen worden alsmaar groter, zeker als ook Icardi afwezig blijkt. De spits brak dit weekend met zijn vrouw Wanda Nara, die hem beschuldigde van vreemdgaan, en miste zondag en maandag de groepstraining. "Icardi kon vanwege persoonlijke problemen vandaag niet meetrainen", zegt Pochettino. "Hij behoort tot de wedstrijdselectie voor morgen. We zullen zien wat er gaat gebeuren. We gaan de situatie analyseren om te beoordelen of hij kan spelen."

PSG begon de groepsfase met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Club Brugge, waarna een 2-0 overwinning op Manchester City volgde. De Parijzenaars hebben vier punten verzameld, net als Club Brugge. Manchester City staat derde met drie punten, terwijl RB Leipzig nog puntloos onderaan staat.