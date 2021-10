Jan van Halst oppert verrassende oplossing voor dilemma Berghuis/Klaassen

Zondag, 17 oktober 2021 om 20:53 • Dominic Mostert

Erik ten Hag staat voor een lastige keuze over de invulling van de nummer 10-positie van Ajax tegen Borussia Dortmund. De trainer heeft dinsdag weer de beschikking over Antony, die waarschijnlijk Steven Berghuis zal aflossen als rechtsbuiten. Het is de vraag of Berghuis doorschuift naar de positie van aanvallende middenvelder, of dat Davy Klaassen de voorkeur krijgt. Jan van Halst oppert bij Rondo echter een andere oplossing.

"Kan hij ook in plaats van Gravenberch spelen?", vraagt de analist zich zondagavond af, doelend op Klaassen. In die situatie zou Klaassen als controlerende middenvelder opgesteld worden, vermoedelijk naast Edson Álvarez. "Natuurlijk kan hij daar spelen", reageert Ronald de Boer, "maar het wordt stuivertje wisselen met Berghuis." De Boer twijfelt er niet aan dat Antony, zaterdag tegen sc Heerenveen (0-2 zege) niet inzetbaar omdat hij later terugkwam van zijn interlandverplichtingen, terugkeert in de basis.

Davy Klaassen is weer fit, maar concurrent Steven Berghuis was zó goed op die positie… Wie staat er ‘op 10’ bij @AFCAjax tegen Dortmund?



Phillip Cocu is blij dat hij niet hoeft te kiezen: ‘Maar ik denk dat Ten Hag voor Berghuis kiest.'#RONDO pic.twitter.com/Aisgh3vTpE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 17, 2021

"Antony gaat zeker spelen. Je moet wapens hebben, je moet snelheid en diepte hebben. Dat heb je met Antony", verklaart De Boer, die vermoedt dat Berghuis de voorkeur zal krijgen boven Klaassen als aanvallende middenvelder. "Ik denk dat Ten Hag niet zomaar gaat wisselen. Hij kan tegen Klaassen zeggen: ‘Sorry, je bent geblesseerd geraakt en Berghuis doet het fantastisch, die heeft me niet laten vallen, dus even geduld.’ Maar ja, Klaassen heeft het geweldig gedaan in het Nederlands elftal. Het wordt een lastige keuze."

Klaassen begon het seizoen als aanvallende middenvelder, maar werd in september vanwege een liesblessure vervangen door Berghuis. Inmiddels is hij weer fit; vorige week vrijdag schoot hij Oranje naar een 0-1 zege op Letland. "Het is gewoon een luxeprobleem", weet Phillip Cocu, ook aanwezig bij het programma. "Ik vind dat Berghuis het heel goed heeft ingevuld. Hij heeft zijn kans als nummer 10 wel gepakt. Dat spreekt absoluut voor hem. Mijn gevoel is dat Erik ten Hag voor Berghuis gaat kiezen."