‘Real Madrid wil ‘trouwen na vijf jaar flirten’ en werkt aan voorstel’

Zaterdag, 16 oktober 2021 om 10:43 • Yanick Vos

Real Madrid blaast de interesse in Paul Pogba nieuw leven in. Volgens ABC wil de Spaanse grootmacht na een periode van ‘vijf jaar flirten nu eindelijk trouwen’ met de Franse middenvelder van Manchester United. Het contract van Pogba op Old Trafford loopt na dit seizoen af en daar wil de Koninklijke optimaal van profiteren.

Real Madrid zit al jaren achter Pogba aan, maar tot een samenwerking is het nooit gekomen. Na meerdere mislukte pogingen om hem naar het Santiago Bernabéu te halen, moet het er na dit seizoen dan toch echt van komen, zo klinkt het. Real Madrid bereidt een voorstel voor van veertien miljoen euro per jaar. De bal ligt vervolgens bij Pogba, die zelf beslist over zijn sportieve toekomst.

Volgens ABC kan Pogba in Madrid niet alleen samen te komen spelen met zijn landgenoten Ferland Mendy en Karim Benzema, maar mogelijk ook met Kylian Mbappé. De Franse aanvaller van Paris Saint-Germain wordt net als Pogba al geruime tijd gelinkt aan Real Madrid. Mbappé heeft in Parijs een aflopend contract, waardoor ook hij na dit seizoen transfervrij de overstap zou kunnen maken.

De 28-jarige Pogba werd eerder wereldkampioen met de nationale ploeg van Frankrijk, maar de Champions League ontbreekt op zijn palmares. Mede daarom zou zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hem willen brengen naar Real Madrid, de club die al dertien keer het miljardenbal won. Achter de schermen werkt Manchester United hard aan een nieuwe deal met Pogba. Vooralsnog is er geen witte rook.