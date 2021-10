NAC komt na maanden met duidelijkheid over vergoeding Van Hooijdonk

Donderdag, 14 oktober 2021 om 19:03 • Mart Oude Nijeweeme

NAC Breda heeft donderdagavond via de officiële kanalen duidelijkheid verschaft over de opleidingsvergoeding van Bologna voor Sydney van Hooijdonk. Lange tijd leek de Bredase club geen recht te hebben op de financiële meevaller door een slordigheid in de administratie, maar daar is toch geen sprake van. De club heeft van Bologna zwart op wit dat de Italiaanse club akkoord is met een bedrag van 400.000 euro voor de aanvaller.

NAC zou Van Hooijdonk geen nieuw contractaanbod hebben gedaan en zou daarom geen recht hebben op de opleidingsvergoeding, meldde BN DeStem eerder. NAC ontkende dat verhaal, maar wist al die tijd ook nog niet tot een akkoord te komen. Het bedrag is aanzienlijk, daar het gelijk staat aan zo'n twintig procent van het spelersbudget. "Tijdens de forumavond kwam de vraag over de opleidingsvergoeding voor Sydney van Hooijdonk", schrijft NAC op de website. "De directie heeft aangegeven aan dat het op enkele details na rond is. NAC en Bologna hebben definitief overeenstemming bereikt."

NAC besloot het contract van Van Hooijdonk formeel op te zeggen omdat beide partijen niet tot elkaar wisten te komen. De spits tekende daarop begin juli voor vier jaar bij Bologna. De club uit de Serie A nam Van Hooijdonk transfervrij over. "Van het begin af aan heeft NAC aangegeven aan alle deze eisen te voldoen", vervolgt de berichtgeving. "De reden dat NAC niet onmiddellijk een factuur heeft gestuurd, is omdat de nieuwe club verplicht is zelf uit te zoeken of zij een vergoeding dienen te betalen. Daar kan soms enige tijd overheen gaan. Het is gebruikelijk dat clubs de tijd krijgen om dit uit te zoeken en uiteindelijk te betalen."

Op het moment dat de termijn verstreek heeft NAC alsnog contact gelegd met Bologna. "Vervolgens hebben partijen in goede harmonie een gesprek gevoerd over de details, zoals bijvoorbeeld de categorie indeling die bepalend is voor de hoogte van de opleidingsvergoeding", aldus NAC. "Inmiddels zijn ook deze details vastgelegd en is er een factuur verzonden naar Bologna. Zwart op wit staat dat Bologna FC deze factuur binnen de gestelde betalingstermijn zal voldoen."