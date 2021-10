Kanker vastgesteld bij Bournemouth-middenvelder David Brooks (24)

Bij David Brooks is de ziekte van Hodgkin, een vorm van kanker die begint in het lymfestelsel, vastgesteld. De ziekte van de 24-jarige middenvelder van Bournemouth en Wales bevindt zich in het tweede stadium, wat betekent dat een of meer groepen lymfeklieren aan dezelfde kant van het middenrif zijn aangetast. Brooks begint spoedig zijn behandeling, schrijft hij in een bericht op Twitter.

Brooks meldde zich eerder deze maand vanwege ziekte af voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Wales tegen Tsjechië (2-2) en Estland (0-1 zege). Inmiddels is duidelijk dat hij lijdt aan de ziekte van Hodgkin. "Dit is een heel moeilijk bericht om te schrijven", zegt Brooks. "Hoewel dit als een schok komt voor mijzelf en mijn naasten, is de prognose positief. Ik ben ervan overtuigd dat ik volledig herstel en zo snel mogelijk weer op het veld sta. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de professionaliteit, de warmte en het begrip van de artsen, verplegers, consultants en alle zorgmedewerkers die mij hebben behandeld."

Bournemouth and Wales foward David Brooks has been diagnosed with Stage II Hodgkin Lymphoma. https://t.co/nQ056CziWi — Squawka News (@SquawkaNews) October 13, 2021

"Ik wil ook iedereen binnen de voetbalbond van Wales bedanken. Als de medische staf van Wales niet zo snel had gehandeld, hadden we de ziekte misschien niet ontdekt", vervolgt Brooks. "Ik wil ook Bournemouth bedanken voor alle steun in de afgelopen week. Hoewel ik snap dat er media-aandacht zal komen, verzoek ik om mijn privacy te respecteren in de komende maanden. Ik zal updates delen wanneer ik kan. Tot dat moment wil ik iedereen bedanken voor de steunbetuigingen. Het betekent heel veel voor me en dat zal de komende maanden zo blijven. Ik zie ernaar uit om jullie allemaal weer te zien en de sport te beoefenen waar ik van houd."

Brooks begon zijn carrière bij Sheffield United en speelde tot 2018 in totaal 37 officiële wedstrijden voor de club, waarvan 30 in de Championship. Hij verkaste vervolgens voor 11,3 miljoen euro naar Bournemouth, waarvoor Brooks tussen 2019 en 2020 tot 39 duels in de Premier League kwam. Sindsdien komt hij met de club uit in de Championship.