Salaris van Zahavi bij PSV lekt uit door documenten van de FIFA

Woensdag, 13 oktober 2021 om 14:41 • Dominic Mostert

Eran Zahavi verdient zes miljoen euro in twee seizoenen bij PSV, meldt Voetbal International woensdag op basis van documenten uit een vonnis van de FIFA-arbitragecommissie, over een conflict tussen Zahavi en zijn vorige club in China. In september 2020 stapte de spits over van Guangzhou R&F naar PSV. Hij tekende toen voor een jaarsalaris van een miljoen euro en streek vier miljoen euro aan tekengeld op.

Zahavi had een contract tot eind 2020 bij Guangzhou R&F, dat tegenwoordig door het leven gaat als Guangzhou City. In september 2020 ontstond echter een conflict tussen de aanvaller en zijn club. Hij besloot vanwege interlandverplichtingen tijdelijk terug te keren naar zijn thuisland Israël, ondanks dat die wedstrijden samenvielen met het programma in de Chinese Super League en Zahavi bij terugkeer in China ook in quarantaine zou moeten. Hoewel Guangzhou hem niet wilde afstaan, speelde hij toch in de duels met Schotland en Slowakije.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf meende Zahavi toestemming te hebben gekregen van zijn club, op basis van een 'wat warrig geformuleerde brief van het clubbestuur waarin stond dat de club kennis had genomen van ‘de eenzijdige beslissing’ van de speler om te vertrekken en dat Guangzhou daarom weinig anders kon doen dan hem laten gaan', schrijft Voetbal International. Guangzhou dacht er anders over en haalde Zahavi van de eigen spelerslijst. Vervolgens ontstond gesteggel over nog uit te betalen salarissen, waarna zijn contract werd ontbonden.

De arbitragecommissie van de FIFA 'kon zich grotendeels vinden in het verhaal van de aanvaller', die ruim anderhalf miljoen euro aan achterstallig salaris over de maanden augustus en september krijgt uitgekeerd. Voor wat betreft de drie maanden erna wordt de eis van Zahavi niet volledig ingewilligd, omdat hij ook voor PSV speelde. Uit de documenten blijkt dat hij in Eindhoven dus een miljoen euro per seizoen verdient, plus een totaalbedrag van vier miljoen euro aan tekengeld.