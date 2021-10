Duel tussen Andorra en Engeland gaat door ondanks flinke brand

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 22:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:13

Het WK-kwalificatieduel tussen Andorra en Engeland gaat zaterdag 'gewoon' door. Vrijdagmiddag is er brand uitgebroken in Estasdi Nacional, het stadion dat als decor gaat dienen voor de interland. Hulpdiensten waren snel ter plekke en hadden de brand vrij snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat een deel van het stadion en het kunstgrasveld verloren ging. Desondanks laat een woordvoerder van de Andorrese voetbalbond weten dat de wedstrijd gespeeld kan worden.

De brand is vermoedelijk ontstaan toen lassers een portaal voor tv-verslaggevers bouwden, waarna het complete cameraplateau in vlammen op ging. Op beelden van Sky Sports, dat op het moment van de brand voorbeschouwde op het duel van zaterdag, is te zien hoe de vlammen uit de catacomben slaan. Donkere rookwolken stegen vervolgens richting de lucht toen het vuur zich uitbreidde naar een dugout. Ook een strook kunstgras naast het veld is compleet verwoest door de brand.

Here's the moment a fire broke out at the Estadi Nacional during @RobDorsettSky's live report on Sky Sports News... pic.twitter.com/CH1KpC71XN — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021

The Sun schrijft dat de brand even na vier uur onder controle was. "Er is niemand gewond geraakt, er is alleen sprake van materiële schade. De wedstrijd zal gewoon doorgaan zoals gepland", laat een woordvoerder van de Andorrese voetbalbond weten. De brand begon enkele uren nadat de Engelse ploeg op het veld had getraind. Gareth Southgate en Kieran Trippier namen aansluitend enkele interviews af, maar bleven ongedeerd.