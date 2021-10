Van Gaal spreekt zich duidelijk uit over gewenst systeem op WK

Maandag, 4 oktober 2021 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Louis van Gaal heeft een systeem met vijf verdedigers zeker niet uit zijn hoofd gezet. De bondscoach van het Nederlands elftal liet maandag op de persconferentie doorschemeren voorlopig '1-4-3-3' te zullen blijven spelen. Zodra Oranje erin is geslaagd om zich te kwalificeren voor het WK in Qatar, wil Van Gaal experimenteren met andere systemen.

Voorlopig acht Van Gaal de tijd niet rijp om van zijn huidige systeem met vier verdedigers af te stappen. "We hebben helemaal geen oefenwedstrijden", aldus de bondscoach. "We hebben alleen maar kwalificatiewedstrijden. Als ik die verlies, dan word ik ontslagen. En als we die winnen gaan we naar het WK." Nederland speelt in de WK-kwalificatiereeks vrijdag uit bij Letland en maandag thuis tegen Gibraltar.

Van Gaal liet Oranje op het WK 2014 in een systeem met vijf verdedigers spelen. De bondscoach benadrukt dat hij destijds zes weken voorbereidingstijd had, compleet anders dan de huidige situatie. "We hebben maar één week voorbereiding op het WK. Ik hoop dat wij gekwalificeerd zijn in november. Dan kan ik in de volgende wedstrijden een ander systeem spelen. Dan heb ik wel de tijd om dat te oefenen."

Het lijkt Van Gaal 'bijna wel zeker' dat hij op weg naar het WK zal experimenteren met een andere formatie. "Maar nu heb ik geen tijd om dat te trainen. Ik heb een paar dagen meer dan de vorige keer, maar in die tijd wordt niet zomaar een nieuw systeem erin gestampt."