De controversiële reactie van Legia-fans op knielende Leicester City-spelers

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 21:53

”Kniel voor Zijne Majesteit”, stond er donderdagavond te lezen op een groot spandoek dat de harde kern van Legia Warschau uitvouwde voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Leicester City. De Poolse fans waren zich ervan bewust dat de spelers van the Foxes voor de aftrap zouden knielen voor Black Lives Matter en speelden daar op geheel eigen wijze op in. Het is niet voor het eerst dat de achterban van Legia Warschau in het nieuws komt met een spraakmakend spandoek.

Dat uitgerekend de supporters van Legia Warschau met dit spandoek op de proppen komen is geen verrassing. De harde kern van de Poolse topclub heeft namelijk een reputatie op dit gebied. De trouwe achterban heeft als bijnaam Zyleta, oftewel Het Scheermes. De Legia-fans zijn beroemd om sfeeracties, die vaak op het randje zijn en soms eroverheen. Daarnaast maakt de supportersgroep zich ook geregeld schuldig aan racisme en geweld. Dat de Zyleta het er niet mee eens is dat voetballers knielen als steun aan de Black Lives Matter-beweging, valt alleen al op te maken uit het spandoek dat donderdagavond werd gepresenteerd. Geheel volgens het plan van de Legia-fans knielden de Leicester-spelers - en met André Martins en Filip Mladenovic ook twee Legia-spelers - voor het oog van het enorme spandoek.

Wie er op het spandoek stond afgebeeld, wordt niet helemaal duidelijk. Diverse Poolse media schrijven dat het simpelweg een gezicht is, bedoeld om de supporters van de club te symboliseren. Andere Poolse media melden dat het gaat om God of War Kratos, een Spartaanse krijger uit de Griekse mythologie, terwijl het ook goed de Poolse oud-bokser Andrzej Golota zou kunnen zijn. De 53-jarige voormalig topsporter was donderdagavond bovendien aanwezig in het Stadion Wojska Polskiego. In de wandelgangen valt ook de naam van ene Adam Fahita, binnen de supportersclub een groot voorbeeld.

UEFA weet Legia Warschau te vinden

Ajax is de laatste Nederlandse club die het opnam tegen Legia Warschau. In het seizoen 2014/15 wonnen de Amsterdammers met 0-3 in de Europa League. Last van het fanatieke thuispubliek had de Nederlandse topclub toen niet. Het stadion moest namelijk twee wedstrijden leeg blijven vanwege een straf van de UEFA naar aanleiding van racistische spreekkoren in de wedstrijd tegen Lokeren in november 2014. Daarnaast deelde de bond een boete van 105.000 euro uit en mocht de club het complete seizoen geen supporters meenemen naar uitwedstrijden. Het was niet de eerste straf die de Poolse club kreeg opgelegd vanuit de Europese voetbalbond en zou ook zeker niet de laatste zijn.

De supporters van Legia Warschau onderhouden al jaren een warme band met die van ADO Den Haag

Toen Legia Warschau zich in 2016 voor het eerst sinds 22 jaar had geplaatst voor de Champions League, wilden de fans dat weten ook. Een gigantisch spandoek werd voorafgaand aan de groepswedstrijd tegen Borussia Dortmund getoond en ging de wereld over. ‘Guess who’s back’, zo stond er te lezen op de banner. Met het spandoek was niets mis, met het gedrag van de fans daarentegen wel. Legia verloor de wedstrijd met liefst 0-6 en de supporters wisten zichzelf niet te beheersen. De harde kern ging aan de haal met pepperspray van de stewards en het uitvak met Duitse Dortmund-supporters werd bestormd. De UEFA wist genoeg en deelde een straf uit: een wedstrijd zonder publiek tegen Real Madrid.

De verhoudingen tussen Legia Warschau en de UEFA staan al jaren op scherp. De Poolse supporters laten het niet na om middels sfeeracties uit te halen naar de Europese voetbalbond. In de zomer van 2014 was een spandoek dat de supporters toonden voor de UEFA reden om een boete van 80.000 euro uit te delen aan de club. In de voorronde van de Europa League speelde Legia tegen FK Aktobe en voorafgaand aan dat duel verscheen een groot spandoek waarop een varken stond afgebeeld, met de tekst: ‘Voetbal mag voor jullie dan niets betekenen, geld vast wel’. De fans hadden het spandoek over een logo van de UEFA gehangen. Met dit spandoek protesteerden de fans tegen de uitsluiting van Legia Warschau in de Champions League. De reden voor de uitsluiting lag destijds bij de trainer van Legia, die in de play-offs van het miljardenbal met Bartosz Bereszynski een geschorste speler hard ingebracht. De gewonnen wedstrijd van de Poolse topclub werd omgezet in een nederlaag en uitsluiting in de Champions League was een feit. Ondanks dat Celtic over twee duels met 6-1 had verloren, ging de Schotse club de play-offs in. Legia Warschau moest genoegen nemen met de Europa League.

Begin augustus 2017 speelde Legia Warschau in de voorronde van de Champions League tegen Astana uit Kazachstan. Voorafgaand aan de wedstrijd verscheen een enorm spandoek, waarop een Duitse legercommandant te zien was die een pistool tegen het hoofd van een kind hield. Daarbij werd de volgende tekst getoond: ‘Tijdens de opstand in Warschau doodden Duitsers 160.000 mensen, waaronder veel kinderen’. De supporters wilden daarmee stilstaan bij de Opstand van Warschau, die begon op 1 augustus 1944. Het officiële Twitter-account van Legia Warschau deelde de foto, wat voor veel opschudding zorgde op sociale media. De UEFA was niet te spreken over het spandoek en deelde een boete uit van 35.000 euro. De bond verpakte de boete onder de noemer: blokkering van de trappen.

De straf was tegen het zere been van de Legia-supporters, die al snel met een reactie kwamen. Half augustus kwam FC Sheriff op bezoek in de play-offs van de Europa League. Na afloop had niemand het over het 1-1 gelijkspel, maar was het zeer discutabele spandoek onderwerp van gesprek. De harde kern toonde namelijk een enorm spandoek waarop een varken te zien was, met het logo van de UEFA op de achtergrond. Het varken droeg een pak waarop eurotekens te zien waren, met daarbij de tekst: ‘En de boete van 35.000 euro gaat naar…’ Uiteindelijk trok de UEFA aan het langste eind, want de boete voor het spandoek bedroeg geen 35.000 euro, maar liefst 50.000 euro.

De haat vanuit de tifosi van Legia naar de UEFA is groot en is in de loop der jaren er niet minder op geworden. Dat bleek afgelopen zomer nog maar eens, toen de Poolse club het op eigen veld opnam in de play-offs van de Europa League tegen Slavia Praag. Op de lange zijde van de tribune werd het logo van de UEFA getoond met daarnaast een badeend. Wie de Engelse taal ook maar een klein beetje machtig is, begrijpt de boodschap. De UEFA was onverbiddelijk en deelde een boete van 15.000 euro uit vanwege een ‘provocerende boodschap van aanstootgevende aard’.

Donderdagavond lieten de supporters van Legia Warschau opnieuw van zich spreken. Dit keer werd de UEFA niet te kakken gezet, maar werd door middel van een veelbesproken spandoek duidelijk gemaakt hoe de Poolse fans denken over het knielen voor een wedstrijd. Of ook deze actie gaat leiden tot een straf van de UEFA valt te bezien. Voorlopig is men in Warschau aan het nagenieten van de 1-0 overwinning op Leicester. Direct na afloop werden zelfs shirts bedrukt ter ere van de zege op de Premier League club. Wellicht doet Legia er goed aan om de opbrengst van de verkoop van deze shirts alvast apart te houden. De UEFA zal namelijk vast nog van zich laten horen. Is het niet nu, dan wel over een tijdje.