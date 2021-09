V/d Vaart: ‘Veel mensen vonden hem niet goed, ik vond hem echt waanzinnig’

Woensdag, 29 september 2021

Rafael van der Vaart neemt het in de studio van Ziggo Sport op voor Dusan Tadic. Volgens de oud-middenvelder kreeg de aanvoerder van Ajax onterecht kritiek op zijn optreden dinsdagavond tegen Besiktas (2-0 winst). Tadic miste in dat duel een enorme kans voor open doel, maar had volgens Van der Vaart ook vier assists moeten hebben, als Sébastien Haller scherper was geweest in de afronding.

"Wat een kans missen niet kan doen met de publieke opinie: deze had hij normaal gesproken ook met zijn ogen dicht gemaakt", zo verwijst Van der Vaart naar een moment in de eerste helft, waarbij Haller een strakke lage pass verstuurde op Tadic. De Serviër hoefde alleen zijn voet nog tegen de bal te zetten om te scoren, maar raakte de bal volledig verkeerd en mikte naast. Buiten die gemiste mogelijkheid speelde Tadic volgens Van der Vaart uitstekend.

Kort nadat hij Sébastien Haller perfect op maat bedient, gebeurt dat nu andersom. Maar na Haller scoort ook Tadic de opgelegde mogelijkheid niet...#ZiggoSport #UCL #ajabes pic.twitter.com/wj4SVRdlb3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

"Ik vond hem echt waanzinnig goed spelen", zegt de oud-speler van Ajax, die de assist van Tadic op Steven Berghuis laat zien. "Deze assist vind ik echt zó ongelofelijk: in de drukte, met de dribbel, en dan dit kleine balletje geven. Dan komen we bij drie voorzetten: die moeten er in." Tadic legde de bal drie keer vanaf links op het hoofd van Haller, die de bal er telkens niet in kreeg. Twee keer kopte de spits recht op doelman Ersin Destanoglu, bij de laatste kwam hij in een uiterste poging nog net met het hoofd bij de bal, die op het dak van het doel eindigde.

"Ik vond hem eigenlijk waanzinnig spelen, maar doordat hij die kans mist, blijft een beetje hangen van: speelde hij wel goed?", vervolgt Van der Vaart. "Bas van Veenendaal zei tegen mij toen er gewisseld werd: 'Eigenlijk moet Tadic eruit, want die is het minst van allemaal voorin.' Ik zei: 'Hoezo? Hij had vier assists moeten hebben.' Doordat Haller ze mist, waar hij niks aan kan doen, zeiden veel mensen dat hij niet zo goed speelde, maar ik vond hem echt waanzinnig spelen."