Ryan Gravenberch reageert bij Ziggo op kritiek van Marco van Basten

Dinsdag, 28 september 2021 om 23:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:52

Ryan Gravenberch heeft dinsdagavond na afloop van de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (2-0) gereageerd op de kritieken van Marco van Basten. De middenvelder van Ajax gaf na de 0-5 overwinning op Fortuna Sittard aan dat hij te kampen heeft met concentratieproblemen, een uitspraak die niet goed viel bij Van Basten. In praatprogramma Rondo noemde Van Basten de uitspraken van de jongeling zondag 'echt ongepast'.

Na afloop van de wedstrijd tegen Besiktas werd Gravenberch geconfronteerd met de kritieken van Van Basten. "Weet je wat het is? Ik blijf gewoon altijd open en eerlijk, ik zeg gewoon alles wat in me opkomt", aldus een nuchtere Gravenberch in gesprek met Bas van Veenendaal bij Ziggo Sport. "Als speler krijg je altijd kritiek, je moet ermee leren omgaan. Als Marco dat zegt, ja dan zegt hij dat. Die mag zeggen wat hij wil."

'Van Basten mag zeggen wat hij wil' ?? Gravenberch speelde vandaag een puike wedstrijd en was de volle 90 minuten geconcentreerd ?? De jonge middenvelder had wel iets meegekregen van de kritiek van analist Van Basten bij Rondo ??#ZiggoSport #UCL #AJABES pic.twitter.com/b1lGkajFmW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2021

Van Basten nam zondag geen blad voor de mond toen het over de concentratieproblemen van Gravenberch ging. "Ik vind dit dus echt vreemd. Deze jongen komt net kijken. Dan kun je toch niet zeggen dat je je moet concentreren?", aldus Van Basten. "Hij is nota bene achttien jaar. Als je achttien bent, kun je dit niet zeggen. Als je dan al niet gemotiveerd bent, ben je straks 22, wat ga je dan doen? Ik vind het echt ongepast, echt ongepast, als je achttien, negentien of twintig jaar bent. Als je wekelijks uitblinkt in de Nederlandse competitie, oké. Maar deze komt echt net kijken. Hoeveel goede wedstrijden heeft hij gespeeld? Een aantal, en dan ben je al volgevreten?"

Gravenberch toonde tegen Besiktas andermaal zijn klasse op het veld en gold als een van de uitblinkers bij Ajax, dat met 2-0 te sterk was voor de Turken door doelpunten van Steven Berghuis en Sébastien Haller. "Ik vond Gravenberch heel goed spelen. Hij heerst, is groot, sterk, rustig aan de bal. Hij heeft in principe alles", zag ook analist Rafael van der Vaart. "Het enige wat hij niet moet doen is corners en vrije trappen nemen. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft? Dat moet hij niet doen. Hij heeft niet die natuurlijke trap."

De middenvelder vond zelf dat Ajax nagenoeg de gehele wedstrijd heeft gedomineerd. "Je moet altijd fel beginnen en als we dan zo beginnen, dan komen ze er ook niet echt meer aan", aldus Gravenberch. In de tweede helft viel er beduidend minder te genieten dan in het eerste bedrijf, zag ook de Oranje-international. "Hoe zal ik dat zeggen? In de tweede helft speelden we ook niet verkeerd, denk ik. We gingen alleen meer op balbezit spelen. We gaven geen supergrote kansen weg."