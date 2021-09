Kanonskogel leidt PSG naar zege; plannen van Bosz al snel in de war

Zaterdag, 25 september 2021 om 22:49 • Daniel Cabot Kerkdijk

Paris Saint-Germain heeft ook op de achtste speeldag van de Ligue 1 geen fout gemaakt. Het team van Mauricio Pochettino had in het eigen Parc des Princes aan doelpunten van Idrissa Gueye en Julian Draxler voldoende om Montpellier puntloos huiswaarts te sturen. De topclub uit Parijs heeft na acht speeldagen nog geen punt laten liggen en heeft tien punten voorsprong op Olympique Marseille, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. Het Olympique Lyon van Peter Bosz kwam niet verder dan een punt tegen Lorient, terwijl titelverdediger Lille OSC een 1-2 overwinning op RC Strasbourg boekte.

Paris Saint-Germain - Montpellier 2-0

Bij PSG was Lionel Messi nog altijd geblesseerd en verdween Georginio Wijnaldum uit de basis. Neymar probeerde het in de openingsfase met een chip, die net over het doel ging. Na een kwartier was het wel raak voor Idrissa Gueye, die de bal van zestien meter met links snoeihard in de kruising joeg: 1-0. PSG drong volop aan, maar werd pas op slag van rust weer gevaarlijk, toen Ander Herrera de bal op de lat schoot.

Na rust probeerde Gueye het opnieuw met een hard schot, dat gepakt werd door Jonas Omlin. De doelman van Montpellier greep vervolgens ook goed in oog in oog met Neymar, die te lang treuzelde en ook naar Kylian Mbappé had kunnen spelen. Laatstgenoemde slaagde er enkele minuten later wél in om Omlin te omspelen, maar schoot de bal vervolgens naast het lege doel. Invaller Wijnaldum zag twee minuten voor tijd hoe Julian Draxler met zijn eerste balcontact de 2-0 binnenschoot. De Duitser ontving de bal rechts van het doel van Neymar en schoot die door de benen van Omlin: 2-0.

Olympique Lyon - Lorient 1-1

Na veertien minuten spelen had het team van Bosz reeds met een ondertalsituatie te maken. Emerson Palmieri kreeg een rode kaart omdat hij in een sprintduel de doorgebroken Enzo Le Fee op de hak trapte. De spelers van Lyon wezen erop dat Jason Denayer ook nog in de buurt was, maar de VAR was onverbiddelijk. Een heerlijke vrije trap van Armand Laurienté betekende luttele minuten later ook nog eens de 0-1. Karl Toko Ekambi zorgde vijf minuten na de pauze voor de gelijkmaker toen hij na een goede combinatie met Islam Slimani op het doel afstormde: 1-1. Dat was uiteindelijk ook de eindstand.

RC Strasbourg - Lille OSC 1-2

Twee doelpunten van Jonathan David gaven de doorslag, al speelde ook Timothy Weah een hoofdrol. Na een actie van de Amerikaans international tekende de Canadees voor de 0-1. Het was ook Weah op wie een overtreding werd begaan, waarna David vanaf elf meter na een klein uur spelen voor de 0-2 zorgde. De thuisploeg verkleinde de nadelige marge via Ibrahima Sissoko, maar de regerend landskampioen gaf de overwinning niet meer uit handen. Sven Botman vormde zoals gebruikelijk samen met José Fonte het centrale duo achterin bij Lille, dat na de tweede zege op rij op de achtste plaats terug te vinden is.