Lionel Messi stelt nieuw doel voor rentree bij Paris Saint-Germain

Vrijdag, 24 september 2021 om 16:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:43

Lionel Messi mist opnieuw een competitieduel van Paris Saint-Germain. De aanvaller ontbrak woensdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Metz (1-2) en moet ook de thuiswedstrijd tegen Montpellier van zaterdagavond aan zich laten voorbijgaan, zo maakt PSG bekend. Zijn situatie wordt zondag opnieuw bekijken. Het nieuwe doel van Messi is de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City van dinsdagavond.

Messi hield een botkneuzing over aan de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon (2-1) van zondag. De 34-jarige aanvaller werd een kwartier voor tijd gewisseld door Mauricio Pochettino en was daar zichtbaar ontevreden over. Messi weigerde de uitgestoken hand van zijn landgenoot en keek hem met een vertwijfelde blik aan. Hoewel Messi dus zichtbaar gefrustreerd was over zijn wissel, was hij op dat moment al geblesseerd. Het duel met Metz kwam te vroeg en ook thuis tegen Montpellier zal hij ontbreken.

Hakimi in, Messi out ?? Lionel Messi wordt vroegtijdig naar de kant gehaald door Mauricio Pochettino... ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOL pic.twitter.com/dhfUcgTz30 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

"We zagen tijdens de wedstrijd dat hij naar zijn knie greep", zei Pochettino dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Metz. "Daarom maakten we deze keuze. We waren tevreden met zijn optreden. Hij scoorde niet, maar hij speelde goed. Ik begrijp de ophef en accepteer het ook, maar de spelers en hun gezondheid staan bij mij op één. Wij vonden het de beste beslissing om hem eruit te halen. Natuurlijk willen grote spelers altijd op het veld staan."

Het avontuur van Messi in Parijs is nog geen groot succes gebleken. De Argentijnse ster wacht nog op zijn eerste doelpunt in dienst van zijn nieuwe werkgever. Messi raakte tegen Olympique Lyon de lat uit een vrije trap. Hij is niet de enige speler die verstek moet laten gaan tegen Montpellier, want ook Marco Verratti, Sergio Ramos, Layvin Kurzawa, Colin Dagba en Juan Bernat zijn al enige tijd uit de roulatie. PSG is ondanks de personele problemen met zeven overwinningen uit evenzoveel wedstrijden gestart aan het nieuwe Ligue 1-seizoen.