‘Ajax is een fantastische club, maar ik had nog een contract bij VVV’

Vrijdag, 24 september 2021 om 11:14 • Laatste update: 11:30

Wassim Essanoussi was afgelopen zomer in beeld bij Ajax. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de Amsterdammers zich bij de zaakwaarnemer van het zeventienjarige talent van VVV-Venlo meldden. Ondanks de interesse van Ajax speelt Essanoussi nog altijd in Venlo.

Ajax klopte afgelopen zomer aan bij zaakwaarnemer Mustapha Nakli. “Ajax is een fantastische club waar veel talenten doorbreken, maar ik had nog een contract en kan bij VVV minuten maken in de Keuken Kampioen Divisie. Op mijn leeftijd is het belangrijk de juiste keuze te maken”, aldus de aanvallende middenvelder tegenover het regionale dagblad.

Essanoussi stapt niet over naar de club waar hij precies een jaar geleden zijn debuut tegen maakte. In het duel dat VVV met 0-13 verloor maakte hij als zestienjarige zijn eerste minuten in de hoofdmacht. Tien minuten voor tijd kwam hij als vervanger van Giorgos Giakoumakis binnen de lijnen bij een 0-12 achterstand. “Ik ben nog nooit zo snel omgekleed. Het was mijn debuut, ook nog tegen Ajax."

Essanoussi was in de eerste weken van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen een vaste basisspeler, maar inmiddels moet hij genoegen nemen met een plek op de bank. Hij is Marokkaans jeugdinternational, maar staat open voor een interlandcarrière in Oranje. "Als Nederland komt, zou dat mijn eerste keuze zijn."