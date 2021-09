Pijnlijke start voor Giakoumakis bij Celtic: ‘Zijn onder de ladder doorgelopen’

Vrijdag, 24 september 2021 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

Giorgos Giakoumakis had zich zijn overgang van VVV-Venlo naar Celtic ongetwijfeld heel anders voorgesteld. De topscorer van de Eredivisie wacht nog altijd op zijn debuut en lijkt ook de komende weken niet in actie te kunnen komen. De spits liep donderdagavond warm gedurende de eerste helft in de bekerwedstrijd tegen Raith (3-0 winst), maar keerde na rust niet terug vanwege een kuitblessure. Een scan moet uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur van Giakoumakis daadwerkelijk is.

Giakoumakis werd door Celtic voor een slordige drie miljoen euro overgenomen van VVV om als vervanger te dienen van Odsonne Edouard, maar drie weken na de ondertekening heeft hij zijn waarde nog niet kunnen bewijzen. Giakoumakis dacht in de afgelopen weken zijn conditie voldoende te hebben opgebouwd om tegen Raith zijn debuut te kunnen maken, maar moest daar plots een streep door zetten. "We hebben hem weggestuurd voor een scan. Dus we zullen moeten afwachten", reageerde manager Ange Postecoglou na afloop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb niet met hem gesproken", gaat de trainer van Celtic verder. "Ik kwam er pas tijdens de rust achter dat hij geblesseerd was, toen ik een wissel wilde doorvoeren. Hij zal teleurgesteld en gefrustreerd zijn, omdat hij graag van waarde wil zijn voor het team. Maar we hebben hem niet voor twee maanden gecontracteerd. We hebben hem voor vijf jaar vastgelegd en willen nog veel plezier aan hem beleven. Ik besef dat we met hem onder de ladder door zijn gelopen door hem op de laatste dag van de transfermarkt te contracteren."

Giakoumakis leek afgelopen zomer lange tijd op weg naar Werder Bremen. De club uit de 2. Bundesliga informeerde meermaals bij VVV naar de Griekse spits, maar moest toezien hoe de onderhandelingen met Celtic in een stroomversnelling kwamen na een gesprek met Postecoglou. Giakoumakis sprak over zijn rol binnen het team en was overtuigd. VVV ontving een vast bedrag van 2,5 miljoen euro en kan bovendien 500.000 euro aan eventuele sportieve bonussen tegemoet zien.