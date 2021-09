Barcelona presenteert Emre Demir en maakt transfersom bekend

Donderdag, 23 september 2021 om 17:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:45

Barcelona heeft de langverwachte komst van Emre Demir officieel afgerond. De zeventienjarige aanvallende middenvelder komt na dit seizoen voor een bedrag van twee miljoen euro exclusief variabelen over van Kayserispor. Eerder maakte Sport nog melding van een transfersom rond de vier miljoen euro.

Demir tekent een langdurig contract tot medio 2027 en heeft een verplichte ontsnappingsclausule in zijn contract van 400 miljoen euro. De aanvallende middenvelder sluit in eerste instantie aan bij Barça B. "Emre Demir is een vaardige linksbenige aanvallende middenvelder die ook overal in de aanval kan spelen", zo klinkt de hoopvolle beschrijving van Barcelona. "Hoewel hij eigenlijk een spelmaker is, laat hij zich ook zakken om te helpen met verdedigende taken. Met een lengte van 1,75 meter gebruikt Demir zijn zwaartepunt om het beste uit zijn kwaliteiten te halen."

? [BREAKING NEWS] ? Agreement to sign Emre Demir ?? 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça ??? https://t.co/FQiGMOCSBa — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021

Demir heeft het record in handen van jongste doelpuntenmaker ooit in de Süper Lig. Emre Demir was pas 15 jaar en 299 dagen oud toen hij in 2019 scoorde tegen Gençlerbirligi. In totaal staat de aanvallende middenvelder nu al op een indrukwekkend aantal van 31 officiële duels voor Kayserispor, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf. In tien van die wedstrijden begon Demir in de basis. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor zijn club en bleef hij telkens op de bank. De Turkse Emre Demir is overigens geen familie van Yusuf Demir, het achttienjarige Oostenrijkse talent met Turkse roots dat deze zomer de overstap maakte van Rapid Wien naar Barcelona.