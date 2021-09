Mario Balotelli en Britt Assombalonga geven goed voorbeeld aan Ajax

Dinsdag, 21 september 2021 om 21:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:10

Besiktas heeft dinsdagavond dure punten laten liggen in de Süper Lig. Het team van trainer Sergen Yalçin nam in eigen huis een 3-0 voorsprong tegen Adana Demirspor, dat uiteindelijk in de zevende minuut van de extra tijd een gelijkspel afdwong: 3-3. Een hard gelag voor Besiktas, dat drie dagen geleden tegen Antalyaspor (2-3 winst) pas de eerste tegendoelpunten van het seizoen in competitieverband had geïncasseerd.

Besiktas ging na twintig minuten spelen aan de leiding. Na een indraaiende voorzet van Miralem Pjanic vanaf de linkerkant was het Francisco Montero die de bal achter doelman Ferhat Kaplan knikte, al werd zijn inzet nog van richting veranderd: 1-0. Op slag van rust viel de omstreden 2-0: na een lange bal van Josef richting het doelgebied deelde Simon Deli een schouderduw uit aan Michy Batshuayi en botste hij vervolgens tegen Kaplan, waarna de bal in het doel hobbelde. Ali Palabiyik dacht aan een overtreding van Batshuayi en keurde de goal af, maar daar ging de VAR niet mee in.

Ridvan Yilmaz nam enkele minuten na rust de 3-0 voor zijn rekening en zodoende leek het duel gelopen, maar niets was minder waar. Na een uur spelen mikte Matias Vargas de bal uit een vrije trap fraai in de bovenhoek achter doelman Ersin Destanoglu. De 3-2 van Mario Balotelli, na 67 minuten spelen ingevallen voor Benjamin Stambouli, mocht er ook zijn: het schot van de aanvaller vanaf een meter of twintig verdween over Destanoglu.

In minuut 97 verdween de driedubbele voorsprong van Besiktas compleet: na een corner vanaf links was het uiteindelijk Britt Assombalonga die de bal van dichtbij in het doel kopte. De regerend landskampioen, die voorlopig met veertien punten uit zes duels de koppositie inneemt, speelt komende vrijdag een uitduel met Altay SK en over exact een week wacht het Champions League-duel met Ajax.