Remko Pasveer gaf Antony speciale boodschap voor Sporting Portugal - Ajax

Maandag, 20 september 2021 om 20:33 • Laatste update: 20:44

Remko Pasveer kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn Champions League-debuut namens Ajax tegen Sporting Portugal. De ploeg van Erik ten Hag maakte vorige week woensdag indruk door de Portugese kampioen met 1-5 te verslaan. Pasveer zag er echter niet goed uit bij het enige tegendoelpunt. De doelman geeft tegen Ajax TV aan te balen van zijn fout, waarbij hij uit positie stond.

Voor Pasveer voelde de ruime overwinning in de Champions League heel dubbel aan. "Ik denk dat ik de 2-0 voorbereid, waardoor we echt een boost krijgen als team." Hij doelt op een lange bal richting Antony, die vervolgens Sébastien Haller in staat stelde om te scoren. De doelman had het hoge drukzetten van de Portugezen met Antony voor de wedstrijd besproken en wist dat er ruimte achter verdediging van de tegenstander kwam. ‘‘Ik zei tegen Antony: ‘Ga maar lopen.’ Het pakte allemaal goed uit. Een fantastische aanname van hem en Haller kon vervolgens binnenschuiven.’’

Het doelpunt van Sporting Portugal tegen Ajax is te zien vanaf minuut 1:24.

De tegengoal van Paulinho verwijt de 37-jarige doelman zichzelf wel. "Bij de 2-1 ga ik zelf de fout in, echt een baalmoment. Ik zat te twijfelen of ik de bal kon onderscheppen of niet. Ik ging uiteindelijk toch terug naar mijn goal, toen was ik helemaal uit positie en Lisandro Martinez raakt de bal ook nog aan." Pasveer heeft naar eigen zeggen niet wakker gelegen van zijn fout. "Ik loop gelukkig al lang mee en zoiets gebeurt gewoon een keer. Het mag natuurlijk niet gebeuren, maar gelukkig blijft het zonder negatief resultaat."

De doelman zag hierna hoe Ajax alsnog uitliep naar een ruime en comfortabele zege. "Het is zaak om meteen de focus weer op de wedstrijd te hebben. Dan ben je blij dat het team scherp was. Vijf goals in de Champions League maken, dat gebeurt niet heel vaak." Ajax hervat de groepsfase volgende week dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Besiktas, maar speelt eerst competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard (dinsdag, uit) en FC Groningen (thuis).