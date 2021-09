PSG wint knotsgekke topper; Messi geeft Pochettino geen hand na wissel

Zondag, 19 september 2021 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:55

Paris Saint-Germain heeft zich zondagavond in extremis verzekerd van de drie punten. Lang zag het ernaar uit dat de topper tegen Olympique Lyon in een 1-1 gelijkspel zou eindigen, maar in de 93ste minuut brak Mauro Icardi op aangeven van Kylian Mbappé de ban: 2-1. Lionel Messi maakte zijn basisdebuut in de Ligue 1 maar werd vroegtijdig naar de kant gehaald ten faveure van Achraf Hakimi, tot grote teleurstelling van de Argentijn zelf. Met achttien punten uit zes competitieduels gaat PSG soeverein aan kop in Frankrijk, terwijl de ploeg van trainer Peter Bosz de negende positie bezet.

Nadat Messi afgelopen week al zijn basisdebuut maakte namens PSG in de Champions League, kreeg de Argentijn ook in de Franse competitie voor het eerst de kans zich vanaf de aftrap te laten zien. Pochettino koos voor een voorhoede met liefst vier aanvallers: Messi speelde op de nummer tienpositie; Ángel Di María, Kylian Mbappé en Neymar waren de voorste drie namen. Georginio Wijnaldum moest beginnen vanaf de bank, daar het blok op het middenveld gevormd werd door Ander Herrera en Idrissa Gueye.

Hakimi in, Messi out ?? Lionel Messi wordt vroegtijdig naar de kant gehaald door Mauricio Pochettino... ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOL pic.twitter.com/dhfUcgTz30 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Karl Toko Ekambi, die in de derde minuut het vijandige doel onder vuur nam maar stuitte op doelman Gianluigi Donnarumma. Vervolgens waren de Parijzenaren aan zet. Ditmaal moest doelman Anthony Lopes in actie komen, nadat Di María hem in de korte hoek probeerde te verschalken. De teams legden een vermakelijk duel op de mat en aan weerszijden werd er voor het nodige gevaar gezorgd. Het grootste gevaar van de eerste helft kwam van de voet van Messi.

Na een half uur spelen was het eerst Lopes die een treffer voorkwam. Neymar had een fraaie hakbal in huis op Messi, die met een geplaatst schot in de verre hoek poogde de scoren maar de sluitpost op katachtige wijze redding zag brengen. Vijf minuten later kwam de nummer 10 van PSG wederom dicht bij de openingstreffer; ditmaal was het echter de lat die een doelpunt in de weg lag. Uiteindelijk werd de ban acht minuten na rust gebroken door Lyon.

Het was Ekambi die een een pass op maat in huis had op Lucas Paqueta, die met één voetbeweging Donnarumma in de korte hoek passeerde: 0-1. In de 65ste minuut stelde PSG orde op zaken. Scheidsrechter Clément Turpin nam de discutabele beslissing om Neymar een strafschop toe te kennen na een lichte overtreding van Malo Gusto. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan en stuurde Lopes de verkeerde hoek in: 1-1. Tien minuten later werd Messi naar de kant gehaald, en zonder trainer Mauricio Pochettino de hand te schudden ging de aanvaller vervolgens richting de bank.

PSG ontsnapt! ?? In extremis trekken de Parijzenaren alsnog de wedstrijd tegen Lyon naar zich toe door een rake kopbal van Mauro Icardi ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOL pic.twitter.com/j8Pik4jymJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de 93ste minuut kwam Icardi met de verlossing. De voor Di María ingevallen spits kreeg alle ruimte van de verdedigers van Lyon en kopte op aangeven van Mbappé diagonaal raak: 2-1.