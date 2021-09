Juventus blijft aanmodderen in Serie A en wint ook niet van AC Milan

Zondag, 19 september 2021 om 22:40 • Yanick Vos

Juventus is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Serie A. De topper tegen AC Milan bleef onbeslist: 1-1. De thuisploeg had in Turijn het betere van het spel en kreeg de beste mogelijkheden, maar genoeg voor de overwinning was dat niet. Een doelpunt van Ante Rebic een kwartier voor tijd zorgde ervoor dat Juventus nog altijd moet wachten op de eerste overwinning in de competitie dit seizoen.

Juventus begon de wedstrijd zonder Matthijs de Ligt, die negentig minuten op de bank bleef zitten. Trainer Massimiliano Allegri liet voorafgaand aan de wedstrijd weten dat hij de Oranje-international niet opstelde omdat hij ervoor kiest om te rouleren. Afgelopen dinsdag kwam De Ligt nog wel in de Champions League in actie; tegen Malmö FF (0-3 winst) speelde hij 86 minuten mee. Vanaf de bank zag de ex-Ajacied zondagavond hoe zijn ploeggenoten al snel op voorsprong kwamen. In de vierde minuut werd een hoekschop van AC Milan onschadelijk gemaakt, waarna een razendsnelle counter in gang werd gezet. Álvaro Morata kon uiteindelijk alleen af op Milan-keeper Mike Maignan en zorgde met een handig wippertje voor de 1-0.

Moratatatatataaaaa! ?

Een corner van AC Milan wordt door Juventus omgezet in een geslaagde counter! ??



Álvaro Morata sprint en stift schitterend raak ??#ZiggoSport #SerieA #JuveMilan pic.twitter.com/ymU3AzwKpd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

De beste kansen waren zondag voor Juventus, dat weinig te duchten had van de bezoekers uit Milaan. Na een halfuur spelen kon Adrien Rabiot alleen af op Maignan. De Franse middenvelder was echter niet snel genoeg en werd ingehaald door Fikayo Tomori, die een grotere achterstand voorkwam. Juventus bleef op eigen veld de bovenliggende partij, maar kreeg het niet voor elkaar om de voorsprong uit te breiden. Zodoende bleef Milan geloof houden op een goed resultaat. Een kwartier voor tijd gaf de thuisploeg een hoekschop weg waar de 1-1 uit voortkwam. Sandro Tonali legde de bal op het hoofd van Ante Rebic, die dankzij een uitstekende timing geheel vrijstaand kon scoren met het hoofd. Via de binnenkant van de paal ging de bal tegen de touwen; Wojciech Szczesny stond aan de grond genageld en was kansloos.

Uit het niets is daar Ante Rebic! ??

De Kroaat kopt AC Milan naast Juventus: 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #JuveMilan pic.twitter.com/kUjZtiRmY9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

In het restant van de wedstrijd deed Juventus er nog alles aan om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het leverde een spannende slotfase op, waarin niet meer gescoord werd. Juventus weet derhalve weer niet te winnen en staat nu met twee punten uit vier wedstrijden op de achttiende plaats. AC Milan komt op tien punten, evenveel als koploper Internazionale. Aanstaande woensdag gaat la Vecchia Signora voor de eerste overwinning van dit seizoen in de Serie A op bezoek bij Spezia.