Van Bommel en scorende Weghorst verliezen koppositie door goal Lammers

Zondag, 19 september 2021 om 21:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:37

VfL Wolfsburg is de koppositie in de Bundesliga kwijtgeraakt. Op eigen veld nam de ploeg van trainer Mark van Bommel het zondagavond op tegen Eintracht Frankfurt, dat mede dankzij een doelpunt van Sam Lammers een punt uit het vuur sleepte: 1-1. Wout Weghorst verzorgde de doelpuntenproductie van Wolfsburg, dat door de puntendeling Bayern München nu op basis van doelsaldo (+5 om +16) voorrang moet verlenen op de ranglijst.

De eerste grote kans van de wedstrijd werd na zestien speelminuten genoteerd door die Wölfe. Na een voorzet vanaf de rechterkant kon Weghorst de openingstreffer verzorgen vanuit het vijfmetergebied, maar zijn kopbal raakte de lat. Tien minuten later liet Eintracht zich voor het eerst zien via Lammers. De Nederlandse spits kreeg zijn hoofd tegen een voorzet van Filip Kostic; hij zag zijn inzet echter gepareerd worden door doelman Koen Casteels. In 38ste speelminuut zorgde de tandem Kostic-Lammers alsnog voor de openingstreffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voormalig aanvaller van FC Groningen bezorgde een harde en lage voorzet bij Lammers, die ruimte had gecreëerd ter hoogte van de penaltystip en met links onberispelijk binnenschoot: 0-1. Voor rust was Wolfsburg al de bovenliggende partij, en na de hervatting draaide de ploeg van Van Bommel de duimschroeven nog verder aan. Ook in het tweede bedrijf was de eerste grote kans voor Weghorst. Ditmaal kwam hij binnen de zestien in balbezit na voorzet op maat van Dodi Lukebakio, maar wederom had de spits het vizier niet op scherp staan: volley over.

Driemaal is scheepsrecht wist Weghorst, die twintig minuten voor het eindsignaal toch nog tot scoren kwam. Na een fraaie aanval zag Luca Waldschmidt zijn inzet gepareerd worden door doelman Kevin Trapp, die de bal echter niet goed genoeg verwerkte. De bal belandde bij de tweede paal voor de voeten van Weghorst, wiens schot van dichtbij onhoudbaar bleek voor de sluitpost van Eintracht: 1-1. Diep in blessuretijd hoopte de spits van Wolfsburg nogmaals te scoren; ditmaal werd zijn treffer echter afgekeurd wegens buitenspel.