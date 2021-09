José Mourinho lijdt eerste nederlaag als trainer van AS Roma

Zondag, 19 september 2021 om 20:05 • Yanick Vos

José Mourinho heeft zijn eerste competitiewedstrijd als trainer van AS Roma geleden. Op bezoek bij Hellas Verona gingen de Romeinen met 3-2 onderuit. Het zijn de eerste drie punten van dit seizoen voor Hellas Verona, dat onlangs al afscheid nam van trainer Eusebio Di Francesco. Met de nieuwe trainer Igor Tudo voor de groep is de eerste zege een feit.

AS Roma mocht na 35 minuten spelen voor het eerst juichen. Rick Karsdorp stond met een goede voorzet vanaf de rechterflank aan de basis van het openingsdoelpunt. De Nederlandse back gaf voor op Lorenzo Pellegrini, die voor een juweel van een goal tekende. De middenvelder scoorde met een bekeken schot achter zijn standbeen langs. Het antwoord van Hellas Verona kwam drie minuten na rust. AS Roma-verdediger Gianluca Mancini werkte zijn bal haast in zijn eigen doel. Doelman Rui Patrício wist de gelijkmaker ternauwernood te voorkomen, maar vanuit de rebound was het alsnog raak via Antonin Barak.

De bezoekers uit Rome werden achteruitgedrongen door de ploeg van trainer Tudor. Dat leidde enkele minuten na de gelijkmaker voor de 2-1 van Gianluca Caprari. De Italiaan drong het strafschopgebied binnen en scoorde in de verre hoek. Terwijl Hellas Verona nog aan het nagenieten was van het doelpunt van Caprari, zocht Roma direct de aanval en kwam het al op gelijke hoogte. Een voorzet van Pellegrini vanaf links werd op ongelukkige wijze in het eigen doel gewerkt door Ivan Ilic.

Het mooiste doelpunt van de avond moest toen nog gemaakt worden. Met nog een halfuur op de klok kreeg Davide Faraoni de bal aangespeeld door Giovanni Simeone. Eerstgenoemde controleerde de bal en haalde uit vanuit de lucht. De aanvoerder van Hellas Verona scoorde via de onderkant van de lat: 3-2. In het restant van de wedstrijd maakte Roma jacht op de gelijkmaker, maar zover kwam het niet.