Opgeleefde Bruma werd door beste vriend bestolen van miljoenen euro's

Woensdag, 15 september 2021 om 12:27 • Laatste update: 12:40

Bruma geldt dit seizoen als een van de meest opvallende spelers bij PSV. De aanvaller wist sinds zijn overgang van RB Leipzig amper zijn stempel te drukken op het spel van de Eindhovenaren, maar lijkt dit seizoen het vertrouwen te hebben heroverd. Tegenover PSV TV doet hij uitgebreid zijn verhaal en blikt hij onder meer terug op een inktzwart jaar, waarin zijn broer kwam te overlijden en hij voor miljoenen euro's werd bestolen door zijn beste vriend. "Ik vind het nog altijd moeilijk om eraan te denken."

Dat Bruma zich eindelijk op zijn plek lijkt te voelen bij PSV, bleek onder meer uit het feit dat hij op eigen initiatief besloot om een deel van zijn salaris in te leveren, zo vertelde technisch manager John de Jong onlangs bij de NOS. "Geld is niet het belangrijkste", aldus Bruma. "Belangrijker is: gelukkig zijn, spelen, onderdeel zijn van het elftal, me ontwikkelen, samenwerken." Nadat dat alles in zijn eerste seizoen in Eindhovense dienst niet lukte, besloot PSV hem afgelopen seizoen te verhuren aan Olympiacos. Deze zomer keerde de rappe vleugelspeler terug.

Tot overmaat van ramp werd Bruma vorig jaar ook nog bestolen door zijn beste vriend. "Ik heb veel geld verloren omdat hij het zonder mijn toestemming van mijn rekening af heeft gehaald", blikt de aanvaller terug. "Ik ben daar te laat achter gekomen en was enorm teleurgesteld. Het heeft een grote impact op mijn ­prestaties gehad." Bruma voelde zich mede om die reden alleen. "Ik belde wel met mijn moeder, zij was de enige die ik wilde spreken. Ik hoop dat zoiets mij nooit meer overkomt. Het ging écht heel slecht met me, ik voelde me aan mijn lot overgelaten. Ik was er niet bij met mijn hoofd, er waren momenten dat het me allemaal niet meer kon schelen."

Bruma is vastberaden om van zijn terugkeer bij PSV een succes te maken. "Ik heb eindelijk een huis gevonden", vervolgt de Portugees. "Ik ben gek op Eindhoven, het is een leuke stad. En wat heel belangrijk is, de supporters zijn een grote steun voor mij, net als mijn vriendin die nu bij mij is. Als ik handtekeningen uitdeel, zeggen de supporters dat ik zo door moet gaan. Dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. Ik ben gelukkig en wil doorgaan zoals ik nu bezig ben. Ik ben tevreden met de weg die mijn leven heeft genomen."