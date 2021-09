Elliott biedt excuses aan voor schorsing Struijk: ‘Volgens mij klopt het niet’

Woensdag, 15 september 2021 om 11:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:36

Pascal Struijk moet de komende drie wedstrijden vanaf de tribune toekijken bij Leeds United. De centrumverdediger ging met zijn club in beroep tegen de schorsing naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Liverpool (0-3 verlies), maar hoefde niet te rekenen op strafvermindering. Struijk zag de rode kaart na een tackle op Harvey Elliott, die via Instagram zijn excuses heeft aangeboden voor de schorsing.

"Sorry hiervoor Pascal", schrijft Elliott onder het nieuwsbericht van Sky Sports over de schorsing. "Volgens mij klopt het niet! Maar het zal snel overwaaien broer. Je bent snel terug om opnieuw te strijden. Blijf positief." Door zijn schorsing mist Struijk de Premier League-wedstrijden tegen Newcastle United en West Ham United en het duel in de strijd om de Carabao Cup met Fulham. Op 2 oktober kan Marcelo Bielsa voor het eerst weer een beroep doen op de verdediger in de thuiswedstrijd tegen Watford.

De actie van Struijk leidde al snel tot veel reacties op sociale media. Zo plaatste Struijk maandagmiddag zelf een bericht op Instagram waarin hij aangaf dat hij nooit had gewild dat het zo was gegaan. Ook Elliott steunde opvallend genoeg de actie van Struijk. "Het was geen rode kaart", aldus Elliott. "Het was gewoon een freak accident, deze dingen gebeuren in het voetbal. Ik ben natuurlijk helemaal kapot van wat er gisteren in Leeds is gebeurd, maar ik ben totaal overweldigd door de liefde en steun die de hele voetbalwereld mij heeft getoond na de blessure. Heel erg bedankt aan iedereen die mij en mijn familie heeft gecontacteerd, het betekent zoveel voor ons."

Elliott was niet de enige die het opnam voor Struijk. Ook Mark Clattenburg, voormalig scheidsrechter in de Premier League, sprong in de bres voor de mandekker. "Scheidsrechter Craig Pawson floot niet eens voor een overtreding. Wat hem betreft won Struijk de bal. Maar videoscheidsrechter Darren England beoordeelde het incident en omdat de blessure zo erg was, reageerde de arbiter met een rode kaart voor Struijk." Clattenburg suggereerde dat Struijk alleen van het veld werd gestuurd vanwege de uitkomst van de tackle, in plaats van de tackle zelf.