Chery verrast met technisch hoogstandje: ‘Nederland even wakker maken’

Dinsdag, 14 september 2021 om 19:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:30

Tjaronn Chery liet zich dinsdagmiddag gelden in de wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord (0-0) in de Europa League. De aanvoerder van de regerend kampioen van Israël schoot halverwege de eerste helft van grote afstand op de lat en verraste tien minuten voor de pauze door de bal hoog te houden op de helft van Feyenoord. Het moment deed analist Mario Been van ESPN denken aan het beroemde 'hooghoudmoment' van Richard Witschge tegen Feyenoord in 1997.

"Ik dacht: het is lang geleden dat ik Nederland heb verlaten, dus ik wil de mensen in Nederland even wakker maken", vertelt de 33-jarige aanvaller lachend na de wedstrijd. "Ik gaf even een showtje. Ik ben nog steeds dezelfde speler. Af en toe moet je jezelf laten zien." Chery vond het leuk om tegen een Nederlandse club uit te komen en heeft al zin in de returnwedstrijd in De Kuip. "Het was leuk om de jongens te zien, maar jammer genoeg hebben we de drie punten niet gepakt."

Been is niet zo gecharmeerd van de acrobatiek van Chery. "Ik houd er niet zo van, maar goed, als hij het leuk vindt… Hij heeft branie en hij heeft kwaliteiten. Dat merk je aan alles: hoe hij het spel ziet, hoe hij de bal aanneemt… Het is een prima speler. Aan de bal was hij rustig en hij gaf een paar goede steekballen." Chery vond het jammer dat zijn kanonskogel op de lat niet enkele centimeters lager was. "De ballen van de Conference League zwabberen een beetje, dus ik besloot uit te halen. Helaas ging hij er niet in."