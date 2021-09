Ibrahimovic raakt geblesseerd na rentree en mist clash tegen Liverpool

Dinsdag, 14 september 2021 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:14

Zlatan Ibrahimovic mist woensdagavond de uitwedstrijd tegen Liverpool, zo heeft trainer Stefano Pioli dinsdag laten weten. De 39-jarige aanvaller kampt met een achillespeesblessure en ontbreekt daardoor bij AC Milan in het openingsduel in de groepsfase van de Champions League op Anfield. Ibrahimovic keerde zondagavond terug bij de Italianen na een absentie van vier maanden vanwege een knieblessure. Als invaller tekende hij voor het tweede doelpunt in het thuisduel met Lazio (2-0).

Het bleek een doelpunt met een gouden randje te zijn voor Ibrahimovic. Na een goede actie van Rebic aan de linkerkant profiteerde de ervaren Zweed van de passiviteit bij Lazio en werkte hij de bal in het lege doel: 2-0. De aanvaller, die op 3 oktober zijn veertigste verjaardag viert, heeft nu in liefst 24 competitieseizoenen het net weten te vinden. Die reeks begon al in 1999, toen hij doorbrak bij het Zweedse Malmö FF.

Wauw, een heerlijke aanval van Milan! ?? En wie anders dan Zlatan Ibrahimovic is het eindstation ??#ZiggoSport #SerieA #MilanLazio pic.twitter.com/CFA9Stscnm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Het nieuws over het ontbreken van Ibrahimovic tegen Liverpool moet nog wel officieel wereldkundig worden gemaakt door AC Milan. Jürgen Klopp is voorafgaand aan het treffen van woensdagavond lovend over de routinier, ook al komt hij niet in actie tegen the Reds. "Zlatan! Wat een speler is dat toch", zo opent de manager van Liverpool op de persbijeenkomst van dinsdagmiddag. "Ik zag beelden van toen hij geblesseerd raakte en gelijk zei Zlatan al dat leeuwen nooit lang rusten, of iets dergelijks. Hij is echt iemand voor exceptionele momenten. Maar mocht Zlatan niet spelen, dan start Olivier Giroud. Het zijn allemaal goede spelers."

"Zlatan is een van de beste spelers die we ooit hebben gezien in de voetballerij", vervolgt Klopp zijn lofzang op de geblesseerde aanvaller. "Dat weet hij en dat laat hij ons ook duidelijk merken. Daar houd ik wel van. Er zit nog steeds brandstof in de tank van Zlatan en hij perst elke druppel eruit. Hij kan in elke competitie uit de voeten en dat is echt buitengewoon", aldus de Duitse manager.