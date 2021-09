TOTO's tips: Scoort Sébastien Haller bij zijn Europese debuut voor Ajax?

Dinsdag, 14 september 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 18:38

Het mooiste clubtoernooi staat weer op het punt van beginnen: de Champions League is terug! Wie wordt de opvolger van het Chelsea van Thomas Tuchel? Welke ploeg wordt de verrassing van het miljardenbal? Kan Ajax net als in 2018/19 de Europese elite aanvallen? De eerste horde voor Ajax is een Portugese, in de vorm van Sporting Portugal.

Nederlandse teams vrezen vaak Portugese tegenstanders, maar is dat wel terecht? Ajax won namelijk vier van de laatste zes ontmoetingen met een club uit Portugal en leed in deze reeks slechts één nederlaag. De laatste keer dat er tegen een Portugese ploeg werd gestreden was in de groepsfase van Ajax’ succesvolle campagne in 2018/19, tegen Benfica. Ajax was in Amsterdam met 1-0 te sterk, terwijl in Portugal de punten werden gedeeld na een 1-1 gelijkspel. Daarbij was voor Sporting in de laatste drie Champions League-deelnames de groepsfase ook direct het eindstation. In de groep van Ajax, Sporting, Besiktas en Borussia Dortmund zijn de Duitsers licht favoriet, maar het is duidelijk dat de eerste klap een daalder waard is.

Vorig seizoen werd de Champions League-droom van Ajax ruw verstoord door de 0-1 thuisnederlaag tegen Atalanta. De Amsterdammers zullen zich willen revancheren, maar moeten dan wel de defensie op orde hebben. In drie van de vier competitiewedstrijden dit seizoen behaalde Ajax één clean sheet, maar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal wist PSV liefst vier keer te scoren. In de Champions League incasseerde Ajax in de laatste zeven wedstrijden steeds minstens één goal en wacht het al sinds november 2019 op een clean sheet.

Voor Sébastien Haller is het een bijzondere wedstrijd, want na de vergeten inschrijving van vorig seizoen mag hij nu eindelijk zijn debuut maken voor Ajax in Europees verband. Hoewel de spits af en toe kritiek krijgt dat hij niet in het spel van de Amsterdammers zou passen, bewijst hij toch regelmatig zijn waarde. Sinds Haller zijn debuut maakte voor Ajax in januari maakte hij zeventien doelpunten voor de ploeg, minstens vijf meer dan iedere andere speler. De Ivoriaan heeft wel degelijk Europese ervaring: in het seizoen 2018/19 kwam Haller in tien Europa League-wedstrijden voor Eintracht Frankfurt tot vijf goals en drie assists. Als hij deze aantallen dit seizoen evenaart voor Ajax, zullen er toch weinig mensen meer twijfelen of Haller een geschikte spits is voor de Amsterdammers.

