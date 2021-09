Van der Gijp: ‘Het ging goed in Madrid, maar laten we het niet verheerlijken’

Maandag, 13 september 2021 om 22:45 • Dominic Mostert

René van der Gijp zou Sébastien Haller woensdagavond 'gewoon' opstellen in de wedstrijd tussen Sporting Portugal en Ajax in de Champions League. De aanvaller kan voor het eerst in Europees verband uitkomen voor Ajax, maar in Champions League-wedstrijden opteerde Erik ten Hag de afgelopen jaren geregeld voor Dusan Tadic in de spitspositie. Die keuze was echter uit nood geboren; inmiddels heeft Ajax wel een spits die geschikt wordt geacht voor het eerste elftal.

Haller leidde Ajax zaterdag met een dubbelslag nog naar een 0-2 zege op PEC Zwolle. Hij maakte dit seizoen vier doelpunten in evenzoveel wedstrijden en verdient volgens Van der Gijp ook een basisplek in Lissabon. Vasthouden aan de 'Dusan Tadic-variant' ziet hij niet zitten. "Dat is toen een keer goed gegaan in de tijd van Juventus-uit en Real Madrid-uit, maar laten we dat niet gaan verheerlijken", zegt de analist maandagavond in de uitzending van Veronica Inside. Hij zou het vreemd vinden als Haller opeens wordt gepasseerd als spits.

"Haller mag tegen PEC Zwolle, NEC, SC Cambuur en Sparta Rotterdam spelen, maar zodra ze in het vliegtuig stappen, moet Haller weten dat hij op de bank gaat zitten. Dat moet je niet doen", oordeelt de oud-aanvaller. Hij vindt Haller desondanks niet de ideale aanvalsleider. "Het is niet het beste aanspeelpunt en hij is niet de allersnelste. Ik kan niet iets opnoemen wat hij als een malle beheerst, dus is er nog maar één ding over voor hem en dat is 25 doelpunten maken. En die maakt hij ook. Dat heeft hij prima gedaan."

Het publiek van Ajax lijkt Haller nog niet volledig in de armen te hebben gesloten. Zo werd vorige maand in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4 verlies) zelfs gejuicht toen de Ivoriaan werd gewisseld. "De Ajax-supporters begonnen ietwat te fluiten naar hem", merkt ook Hans Kraay junior. "Hakim Ziyech had daar lak aan en veranderde niet, maar het gaat niemand helpen. Je moet niet gaan fluiten naar iemand, ook niet als hij drie kansen mist."