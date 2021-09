Derksen: ‘Ze hebben hem gekocht, maar het is een zwakke keeper’

Maandag, 13 september 2021 om 22:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:50

Johan Derksen concludeert al na één wedstrijd dat Peter Vindahl 'een zwakke keeper' is. De doelman van AZ, die deze zomer werd binnengehaald als vervanger van Marco Bizot, debuteerde erg ongelukkig tegen PSV (0-3 verlies) en had volgens Derksen schuld aan de tegendoelpunten die kwamen uit de schoten van Olivier Boscagli en Ritsu Doan.

"Het is 0-3 geworden, geflatteerd", stelt Derksen in Veronica Inside. "Als je nou kijkt naar de doelpunten... dat eerste schot, die bal kwam van veertig meter. Weliswaar in de bovenhoek, maar daar had hij naartoe kunnen lopen en hem kunnen plukken. Hij dacht dat-ie naast ging. Die derde, van die Japanner, daar dook hij veel te laat op. Hij stond helemaal verkeerd. Ze hebben hem gekocht, maar het is een zwakke keeper. En die jongen die er stond (Hobie Verhulst, red.), die deed het best goed."

De tweede treffer, die gemaakt werd door Yorbe Vertessen, schrijft Derksen op het conto van Bruno Martins Indi, die de aanvaller van PSV niet tegen wist te houden. "Het is toch niet te geloven dat Martins Indi zich in het strafschopgebied zo laat uitspelen, zonder een tackle of een sliding te maken. Dat is een waardeloze verdediger, die Martins Indi." En ook centrumspits Vangelis Pavlidis kon Derksen niet bekoren. "Wat was die jongen slecht."

Hans Kraay junior neemt het enigszins op voor Pavlidis. "Het is geen koekenbakker, want John van 't Schip (die als bondscoach van Griekenland met Pavlidis werkt, red.) kent hem ook goed. Hij zegt: 'Je moet hem niet zien als een type-Myron Boadu die in de diepte gaat, hij is meer een zwervende spits. Je moet hem meer zien als Dusan Tadic die in de spits speelt.' Het is eigenlijk het compleet tegenovergestelde van Boadu." Derksen stelt dan: "Als hij zo speelt als afgelopen week, dan hebben ze er niks aan."

Derksen begrijpt dat AZ weinig vervangers heeft aangetrokken voor de steunpilaren die zijn vertrokken. De Alkmaarders raakten Marco Bizot, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Boadu kwijt. "Ze hebben best een aardig elftal", vindt Derksen. "Het is heel verstandig om die centen in je zak te houden, want waar AZ ook aanklopt, weten de andere partijen: ze hebben geld in kas. Dan doen ze een jaartje mee in de middenmoot, is toch niet erg? Kunnen die jongens een beetje ervaring opdoen."