Sergiño Dest traint niet mee en lijkt race tegen de klok te verliezen

Maandag, 13 september 2021 om 12:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:32

De nodige kopzorgen voor Ronald Koeman in aanloop naar de Champions League-ontmoeting van Barcelona met Bayern München van dinsdagavond. Sergiño Dest, die onlangs een verstuikte enkel opliep bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten, lijkt niet op tijd fit te zijn. De rechtsbenige vleugelverdediger deed maandag niet mee aan de afsluitende training en onder meer AS trekt daaruit de conclusie dat Dest dinsdag sowieso ontbreekt.

Veel supporters van Barcelona maakten zich vorige week na het duel tussen de Verenigde Staten en Canada (1-1) al zorgen over het uitvallen van Dest. De spoeling is dun op de rechtsbackpositie, nu Emerson Royal naar Tottenham Hotspur is vertrokken. De Braziliaanse vleugelverdediger kreeg van Koeman de voorkeur als rechtsback in het laatste competitieduel van Barcelona met Getafe (2-1 winst) van eind augustus. In de competitiewedstrijden tegen Real Sociedad (4-2 winst) en Athletic Club (1-1) had Dest nog een basisplaats.

Er was ook goed nieuws voor Koeman, die Jordi Alba maandag gewoon zag meetrainen met de A-selectie van Barcelona. De linksback kampt met lichte klachten en kwam hierdoor niet in actie in de WK-kwalificatiewedstrijden van Spanje tegen Georgië (4-0) en Kosovo (0-2). Het gaat echter weer de goede kant op met de vleugelverdediger in aanloop naar de start van de groepsfase van de Champions League. Gerard Piqué en Sergi Roberto lijken ook weer helemaal fit te zijn. Koeman kan tegen Bayern sowieso niet beschikken over Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé en Ansu Fati, waardoor het niet ondenkbaar is dat Luuk de Jong dinsdagavond aan de aftrap verschijnt in het Camp Nou.

Bayern werkt met een nagenoeg fitte selectie toe naar de confrontatie met Barcelona op de openingsdag van het nieuwe Champions League-seizoen. Alleen Serge Gnabry en Corentin Tolisso trainden maandag nog apart van de selectie van hoofdtrainer Julian Nagelsmann. Robert Lewandowski lijkt helemaal fit te zijn voor de clash in Spanje. De Champions League-winnaar van 2020 kende in ieder geval een geslaagde generale, want zaterdag werd RB Leipzig met ruime cijfers verslagen: 1-4.