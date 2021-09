Geertruida is klaar voor eerste speelminuten bij Feyenoord sinds mei

Lutsharel Geertruida is opgenomen in de negentienkoppige selectie van Feyenoord voor het Conference League-duel met Maccabi Haifa van dinsdag. De rechtsbenige verdediger heeft sinds medio mei niet gespeeld in de hoofdmacht vanwege een knieblessure. Geertruida maakte zaterdag zijn rentree in Feyenoord Onder-21. Ook João Teixeira en Marcos Senesi keren terug in de selectie van trainer Arne Slot, terwijl Cyriel Dessers zijn officiële debuut kan maken voor Feyenoord.

Dessers werd in de slotfase van de transferperiode aangetrokken door Feyenoord. Vanwege de interlandperiode echter heeft de aanvaller nog geen speelminuten kunnen maken voor de Rotterdamse club. Luis Sinisterra is terug van zijn interlandverplichtingen bij Colombia en sluit gelijk aan bij Feyenoord. De van Arsenal gehuurde Reiss Nelson is nog niet wedstrijdfit en ontbreekt daarom in de selectie van Slot, net als Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord wil op deze manier voorkomen dat de aanvaller uit Iran in de toekomst mogelijk niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg, iets wat een gevolg kan zijn voor Iranese sporters die uit komen tegen Israëlische sporters. Ook bij de thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa in december wordt hij door Feyenoord om deze reden buiten de wedstrijdselectie gehouden. De ontmoeting van dinsdag begint om 16.30 uur Nederlandse tijd.

De volledige selectie van Feyenoord:

Doel: Justin Bijlow, Ofir Marciano, Tein Troost

Verdediging: Marcus Pedersen. Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Gernot Trauner, Ramon Hendriks

Middenveld: Orkun Kökcü, Fredrik Aursnes, João Teixeira, Guus Til, Jens Toornstra, Lennard Hartjes

Aanval: Luis Sinisterra, Bryan Linssen, Naoufal Bannis, Cyriel Dessers.