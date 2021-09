Schmidt heeft slecht nieuws over Sangaré en is hoopvol over Pröpper

Zaterdag, 11 september 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Roger Schmidt kijkt met grote tevredenheid terug op de overwinning van PSV op bezoek bij AZ (0-3). De trainer van de Eindhovenaren roemt de efficiëntie van zijn ploeg in de aanval en de defensieve organisatie achterin. Een tegenvaller voor PSV is dat Ibrahim Sangaré geblesseerd is geraakt bij Ivoorkust en ook de topper volgende week tegen Feyenoord moet missen.

"Ik ben heel blij met alles", zei Schmidt tegenover ESPN. "We wisten van tevoren dat AZ een heel goed team is. Ze hebben drie goede spelers verloren, maar ze hebben nog altijd topspelers. Het is een jong team met veel energie. We moesten hard werken, we stonden onder druk na de 0-1. AZ kreeg een paar kansen, maar hoe we hebben verdedigd was uitstekend. Er waren moeilijke momenten, maar onze vier achterin en doelman deden het geweldig. En voorin benutten we onze momenten. Het waren fantastische doelpunten. Efficiëntie was niet ons sterke punt vorig seizoen, maar dat gaat nu veel beter. Het ene doelpunt is nog mooier dan het andere, hopelijk blijft het zo."

Opvallend was dat Schmidt na een uur spelen vier van zijn steunpilaren wisselde: Marco van Ginkel, Cody Gakpo, Noni Madueke en Eran Zahavi kwamen naar de kant. "Na de interlandperiode weet je nooit precies hoe de conditie van de spelers is", legde de Duitser uit. "Ze hebben gespeeld, veel gereisd en hebben niet het ritme van een normale week. Tijdens de wedstrijd moet je kijken of ze wat vermoeid zijn. Daar hield ik rekening mee en dat zag je al een beetje aan het eind van de eerste helft. De invallers waren er klaar voor en brachten veel energie. Ze scoorden, maar werkten ook hard voor het team", doelde hij op de scorende invallers Yorbe Vertessen en Ritsu Doan.

Noni Madueke speelde het hele seizoen pas één keer negentig minuten en werd ook tegen AZ voortijdig naar de kant gehaald. "Iedere speler wil altijd negentig minuten spelen, maar dat is onmogelijk. Dat geldt voor Noni en alle andere spelers. Maar als wij iets speciaals willen bereiken dit seizoen, hebben we iedereen nodig. Aan het eind van het seizoen zullen ze allemaal 30 tot 35 duels hebben gespeeld. Om de spelers in een goede moed en fris te houden, kunnen ze in mijn ogen niet altijd negentig minuten spelen. Alle spelers snappen het."

PSV trad aan zonder Sangaré, die maandag tegen Kameroen geblesseerd raakte bij het nationale elftal van Ivoorkust. Schmidt gaf aan dat de middenvelder twee tot drie weken uitgeschakeld zal zijn. PSV kan volgende week waarschijnlijk wel weer beschikken over Davy Pröpper. "Dat is realistisch", zei Schmidt. Maxi Romero is ook bijna hersteld van zijn blessure en maakt kans om tegen Feyenoord bij de selectie te zitten. Ryan Thomas was tegen AZ ziek en keert normaal gesproken terug.