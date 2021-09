Kenneth Perez: ‘Zijn snelheid is natuurlijk echt een ongelofelijk wapen’

Zaterdag, 11 september 2021

Yorbe Vertessen maakte zaterdagavond een belangrijk doelpunt voor PSV tegen AZ (0-3 winst). De aanvaller werd een korte invalbeurt gegund en schoot de Eindhovenaren daarin naar een 0-2 voorsprong, hetgeen de druk van de ketel haalde voor zijn ploeg. Vertessen krijgt in de studio van ESPN complimenten voor zijn doelpunt van Kenneth Perez.

Vertessen was Bruno Martins Indi te slim af in een onderling duel en schoot de bal vanaf de rechterzijde van het strafschopgebied beheerst in de verre hoek. "Ik vind dat hij specifieke kwaliteiten heeft", zegt Perez. "Zijn snelheid is natuurlijk echt een ongelofelijk wapen, dat zagen we ook in de Johan Cruijff Schaal. Maar ik vond bij hem: zijn manier van afwerken is vaak een beetje plichtmatig, van: ik schiet wel op doel, maar er zat niet echt een idee achter. Bijvoorbeeld tegen Benfica kwam hij wel vrij, maar toen schoot hij maar op doel in de hoop dat die bal er in gaat."

Zaterdag was dat volgens Perez anders. "Nu maakt hij hem echt bewust af. Hij gaat heel even naar rechts en schiet hem diagonaal rechts van de keeper binnen. Dit is echt een goede goal. Ik denk dat hij het in de jeugd ook heel makkelijk heeft gehad. Lange bal, en dan..." Arnold Bruggink haakt daar op in en zegt: "Weet je wie die lange ballen allemaal op hem gaf? Mohamed Ihattaren. Met zijn tweeën was dat in de A1 bij PSV een gouden duo", aldus de oud-aanvaller, die nog niet volledig overtuigd is van Vertessen. "Als hij alleen op de keeper af komt en tijd heeft, dan doet hij nog best wel gekke dingen, vind ik."

Ook Vertessen zelf kwam voor de camera van ESPN. De Belgische aanvaller maakte zijn doelpunt op intuïtie. "Elke situatie is anders", aldus Vertessen. "Op dat moment leek dat me de juiste keuze en het pakt goed uit, mooie goal. Ik stapte het veld in met het idee om het team proberen te helpen en te proberen die tweede goal te maken. En dat doe ik, dus dat is alleen maar mooi meegenomen. AZ was goed aan het drukken, we hadden het moeilijk. Het was wel een opluchting dat het tweede doelpunt viel."

Voorlopig moet Vertessen het bij PSV doen met een reserverol. "Het is nooit makkelijk om in te vallen, maar ik moet dankbaar zijn voor elke minuut. En proberen zoveel mogelijk te scoren of assists te geven. Ik doe gewoon mijn ding. Ik weet dat mijn kans vanzelf gaat komen als ik blijf presteren. Ik probeer gewoon mijn best te doen en positief te blijven."