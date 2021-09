Erik ten Hag ziet ruimte voor verbetering: ‘Daar moet hij in groeien'

Zaterdag, 11 september 2021 om 21:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:37

Steven Berghuis heeft zaterdagavond voor het eerst op nummer tien gespeeld bij Ajax. Bij afwezigheid van de lichtgeblesseerde Davy Klaassen kreeg de aanvaller de nieuwe rol toebedeeld van trainer Erik ten Hag in het Eredivisie-duel met PEC Zwolle (0-2 winst). Zelf geeft Berghuis te kennen dat hij, ondanks het feit dat hij twee assists verzorgde, moest wennen aan zijn rol en ook Ten Hag vond het spel van zijn pupil bij vlagen ‘onwennig’ ogen.

“Het was even aanpassen voor mij”, begint Berghuis voor de camera van ESPN over zijn rol als nummer tien. “Ik denk dat ik er wel goed kan spelen, maar het is een heel ander spel dan als je vanaf rechts komt. Je begint op tien al in de as, dus het is wat drukker om je heen en je moet wat meer geduld hebben. Het is meer een wisselwerking met de spits en als rechtsbuiten heb je toch meer een wisselwerking met de rechtsback. Het is eigenlijk best wel anders spel en de wisselwerking had wel beter gekund”, erkent Berghuis.

“Er worden andere dingen gevraagd op de tien-positie: geduld houden en lang wegblijven. Ik ben een speler die van nature graag de bal raakt, dus dat is aanpassen. Het is gewoon iets natuurlijks om de bal te voelen, want dat heb ik altijd gedaan. Soms heb ik wel honderd balcontacten in een wedstrijd, dat is echt heel erg veel. Daar ben ik vandaag bij lange na niet aangekomen. Je hebt wel wat meer bewegingsvrijheid en ik ben niet ontevreden, maar er is ruimte voor verbetering”, besluit Berghuis.

Ook Ten Hag wordt gevraagd naar zijn mening over de wijze waarop zijn keuze voor Berghuis heeft uitgepakt. De oefenmeester geeft aan dat de aanvaller een voldoende heeft gehaald, maar dat het spel van Ajax in het algemeen ‘onwennig oogde’. “Je moet in een andere samenstelling voetballen en automatismen vallen toch weer weg. Je ziet dan ook weer verschillende onwennigheden in het spel: zowel in verdedigend opzicht als voorin. We leden vaak heel simpel balverlies en in aanvallend opzicht hadden we problemen met het forceren”, vertelt Ten Hag.

“We speelden natuurlijk ook met een ander type nummer tien en dat geeft ook weer een andere invulling”, vervolgt de coach. “Hij deed het zeer naar behoren voor mij. Soms moet hij inderdaad wat meer geduld hebben. Ook wat betreft het kiezen van positie moet hij soms nog te veel nadenken, maar dat moet groeien. Maar ik zie ook hele goede dingen, bijvoorbeeld de goal”, refereert Ten Hag aan de 1-0 van Ajax. Berghuis dook op aan de linkerkant en zette laag voor op Sébastien Haller, die simpel intikte bij de eerste paal. “Daar komen zijn kwaliteiten uitstekend tot zijn recht.”