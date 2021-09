PSG veegt zonder Wijnaldum, Messi en Neymar vloer aan met opponent

Zaterdag, 11 september 2021

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een klinkende overwinning geboekt in de Ligue 1. In eigen huis was de ploeg van trainer Mauricio Pochettino veel te sterk voor Clermont Foot, dat met 4-0 verslagen werd. Ander Herrera was tweemaal trefzeker, terwijl Kylian Mbappé en Idrissa Gueye verantwoordelijk waren voor de rest van de Parijse doelpuntenproductie. Georginio Wijnaldum moest genoegen nemen met een plek op de bank. PSG gaat met vijftien punten uit vijf wedstrijden soeverein aan kop in Frankrijk; Clermont bezet met acht punten nog altijd de derde plek op de ranglijst.

Lionel Messi, Neymar, Ángel Di María en Leandro Paredes kwamen zaterdag zoals aangekondigd niet in actie voor PSG. Pochettino wilde geen enkel risico nemen met de vier spelers die in de nacht van donderdag op vrijdag nog in actie kwamen voor Argentinië en Brazilië. Sergio Ramos ontbrak eveneens tegen Clermont vanwege een kuitblessure. Onder de lat kreeg Gianluigi Donnarumma de voorkeur boven Keylor Navas. Mbappé, die de Franse nationale ploeg tijdens de interlandperiode nog vroegtijdig verliet wegens een lichte blessure, was voldoende hersteld om aan de aftrap te verschijnen.

Al in de tiende speelminuut waren de Parijzenaren dicht bij de openingstreffer. Mbappé had een voorzet op maat in huis voor Marquinhos, die gevaarlijk richting de bovenhoek knikte maar doelman Arthur Desmas redding zag brengen. Na ruim een kwartier spelen zorgde ook Clermont voor serieus gevaar; zowel Jason Berthomier als Johan Gastien plaatsten hun respectievelijke doelpogingen rakelings naast de linkerpaal. In de twintigste speelminuut sloeg PSG voor het eerst toe. Een voorzet van Gueye leek in eerste instantie verwerkt te worden door Desmas, maar de sluitpost tikte de bal voor de voeten van Herrera. Het was voor de middenvelder vervolgens een koud kunstje om af te ronden: 1-0.

Daarmee was het hek van de dam en de thuisploeg voerde de druk verder op. Na ruim een half uur spelen werd de Parijse aanvalslust beloond met een nieuwe treffer, die opnieuw op naam van Herrera kwam. Wederom kreeg hij de bal binnen het vijfmetergebied voor zijn voeten na zwak uitverdedigen van Clermont en de Spanjaard zorgde van dichtbij voor de 2-0. Tien minuten na rust was Mbappé aan zet. De spits ontving een dieptebal op maat van Julian Draxler, omspeelde op topsnelheid de uitkomende Desmas en vond op koelbloedige wijze het lege doel: 3-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Gueye, die na een doelpoging van Mbappé uit de rebound voor de 4-0 eindstand zorgde.

In het restant van de tweede helft nam PSG aanzienlijk gas terug. Niet geheel onverwacht, daar de ploeg komende woensdag in de Champions League op bezoek gaat bij Club Brugge en volgend weekend de competitiekraker tegen Olympique Lyon op het programma staat. Clermont wacht volgende week zondag een thuiswedstrijd tegen het Stade Brest van Marco Bizot en consorten.