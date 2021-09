Spanje juicht dubbel na winst op Kosovo én winst van John van ‘t Schip

Woensdag, 8 september 2021 om 22:40

Spanje heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar. Het team van bondscoach Luis Enrique won de lastige uitwedstrijd tegen Kosovo met 0-2 en zag hoe Zweden tegelijkertijd de eerste misstap beging door tegen het Griekenland van John van ‘t Schip met 2-1 te verliezen. Spanje leidt de dans in Groep B met dertien punten uit zes duels, terwijl Zweden vier punten minder heeft maar ook twee wedstrijden minder.

Spanje speelde een goede eerste helft waarin Kosovo in de openingsfase voor enig gevaar zorgde, mede omdat de defensie van de bezoekers niet altijd even bij de les was. Daar kon Kosovo echter niet van profiteren. Het team van Luis Enrique had moeite om door de Kosovaarse defensie te komen en ging dankzij een goede actie van Pablo Fornals met een 0-1 voorsprong de rust in. De basisdebutant draaide goed weg bij zijn tegenstander en schoot de bal vervolgens met links goed in het doel.

Het minimale verschil op het scorebord was een garantie voor veel spanning in de tweede helft. Mede dankzij een uitstekende redding van doelman Unai Simon op een inzet van Sinan Bytyqi bleef Spanje overeind en uiteindelijk viel de 0-2 in de slotminuten. Het doelpunt van Ferran Torres werd aanvankelijk wegens buitenspel afgekeurd, maar de VAR zorgde voor gerechtigheid.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.