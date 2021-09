Kraay jr. geniet van ‘topvoetballer’ bij Oranje: ‘Ten Hag zoekt het maar uit’

Dinsdag, 7 september 2021 om 23:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:48

Hans Kraay jr. denkt dat Steven Berghuis na deze interlandperiode bij het Nederlands elftal niet meer achterom zal kijken. De analyticus van ESPN genoot dinsdagavond van het spel van de aanvaller in het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Turkije (6-1) in de Johan Cruijff ArenA. Kraay jr. zag een groot verschil tussen de Berghuis in zijn prille begin bij Ajax én de interland tegen Noorwegen en de Berghuis in de laatste anderhalve interland van Oranje.

“Na negen minuten spelen gaf Berghuis al een achteloze bal. Hij keek ook heel anders dan in het begin bij Ajax en de eerste twintig minuten tegen Montenegro”, analyseerde Kraay jr. “Hij was toen zoekende, hij zat vast. Hij heeft flink klem gezeten. Maar hij heeft dat de afgelopen anderhalve wedstrijd helemaal zelf van zich af gespeeld.” Presentator Milan van Dongen merkte op dat het geen makkelijke periode voor Berghuis is geweest, met de rentree van Antony bij Ajax en zijn wissel in de rust van het uitduel met Noorwegen. “Hij zal ook wel gedacht hebben: Het zal toch niet dat ik ook uit het Nederlands elftal ga?.”

“Berghuis heeft de overstap absoluut niet onderschat en het is ook niet makkelijk geweest”, verwees Kraay jr. in de televisiestudio naar de perikelen rondom Berghuis na zijn transfer in de zomer van Feyenoord naar Ajax. “Dat was niet niks, ook omdat zijn familie op een vervelende manier erbij werd gehaald. Hij zat klem en dat heeft-ie nu zelf in een één keer omgedraaid. Hij komt zelfbewust over. Zijn kin staat omhoog, hij kijkt als een topvoetballer. Hij was het ook. Dat is hij gewoon twee maanden kwijt geweest. Dan durf je weer die ballen te geven en ben je weer bepalend.”

“Dan zoeken je ploeggenoten je weer op en slaan ze je absoluut niet over. Berghuis heeft, los van het Nederlands elftal en Louis van Gaal, de allergrootste overwinning op zichzelf geboekt. Het is nu klaar. Berghuis is erdoorheen. Ze zullen best rouleren bij Ajax, maar Erik ten Hag zoekt het maar lekker uit”, benadrukte Kraay jr. al lachend. "We hebben het nu over Oranje en Van Gaal."

Rafael van der Vaart was in de rust ook al zeer te spreken over Berghuis en de rest van het Nederlands elftal. “We zitten te genieten en je kan eigenlijk iedereen er wel uitpikken. We hebben er eigenlijk geen woorden voor, want dit is waanzinnig. Berghuis heeft ballen gegeven, echt... Als deze jongen niet bij Ajax in de basis staat, dan ga ik Erik ten Hag zelf bellen”, zei de oud-voetballer bij de NOS. “Ze zijn zo veel beweging en het plezier straalt er gewoon af bij die jongens.”