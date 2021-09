‘Spanningen tussen Barça en Nike door deal van 105 miljoen zonder contract’

Dinsdag, 7 september 2021 om 12:43 • Chris Meijer

Er bestaan momenteel grote spanningen tussen Barcelona en kledingsponsor Nike, zo weet het Spaans internationaal persbureau EFE te melden. De Catalanen maakten in mei 2016 bekend dat de samenwerking met het Amerikaanse sportmerk tot 2028 was verlengd. Die overeenkomst blijkt echter via een voorcontract te zijn gesloten en dat is nu nog altijd niet omgezet naar een officiële overeenkomst, waardoor Barcelona zelfs van kledingsponsor zou kunnen wisselen. Puma houdt de situatie volgens ARA nauwlettend in de gaten.

Het bestuur van toenmalig president Josep Maria Bartomeu maakte ruim vijf jaar geleden bekend dat de samenwerking met Nike was verlengd tot medio 2028, ondanks dat het contract op dat moment nog twee jaar doorliep. Het was een manier om snel geld binnen te halen, daar Nike bereid was om een astronomisch bedrag te betalen als kledingsponsor. Nike ging Barcelona een vast bedrag van 105 miljoen euro per jaar betalen, dat door variabelen kon oplopen tot 155 miljoen euro.

Barcelona en Nike besloten om de samenwerking aanvankelijk door middel van een voorcontract te verlengen. Dit moest twee jaar later - wanneer het oude contract afliep - worden omgezet in een officiële en gedetailleerde overeenkomst. Bronnen dicht bij de onderhandelingen melden aan EFE dat deze gang van zaken een gunst van Nike richting Barcelona was, daar de club snel geld nodig had. Het voorcontract bood het Amerikaanse sportmerk tevens meer mogelijkheden om het merk Barcelona te gebruiken en om te adverteren rond de club.

Tot op heden zijn Barcelona en Nike er echter niet in geslaagd om het voorcontract om te zetten in een officiële overeenkomst. Aanvankelijk waren beide partijen het niet eens over bepaalde details - bijvoorbeeld het deel dat Barcelona overhield aan de verkoop van officiële producten - maar kort voor de uitbraak van de coronapandemie leek een akkoord aanstaande. De uitbraak van de coronapandemie heeft het sluiten van een officieel contract tussen Barcelona en Nike echter gedwarsboomd. De leiding van Nike wilde vervolgens wachten tot de nieuwe president van Barcelona gekozen was. Joan Laporta werd in maart 2021 gekozen tot de opvolger van de in oktober 2020 weggestuurde Bartomeu.

Laporta heeft afgelopen zomer enkele keren met Nike om tafel gezeten om alsnog tot een akkoord te komen. Dat er momenteel met een voorcontract gewerkt wordt, zorgt ervoor dat beide partijen afspraken subjectief interpreteren. Daardoor zou de relatie tussen Barcelona en Nike op dit moment ‘niet goed’ zijn. Barcelona wil meer zelfstandigheid ten opzichte van Nike, terwijl het sportmerk af wil van het torenhoge bedrag dat op jaarbasis betaald dient te worden. Dat is in de huidige situatie in de ogen van Nike ver boven een marktconform bedrag.

De huidige spanningen zouden zelfs kunnen leiden tot een einde van de samenwerking tussen Barcelona en Nike, dat al sinds 1998 de kledingsponsor van de Catalanen is. De Catalaanse krant ARA schrijft dat Puma graag zou willen profiteren van de situatie. Het Duitse sportmerk werkt aan zijn globale uitbreiding en ziet Barcelona ondanks de huidige financiële situatie nog steeds als een van de aantrekkelijkste clubs ter wereld.