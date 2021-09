Valentijn Driessen: ‘Het zijn er maar twee à drie, de rest zijn slippendragers’

Maandag, 6 september 2021 om 18:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:57

Valentijn Driessen heeft gereageerd op de gebeurtenissen tijdens de persconferentie van Louis van Gaal van maandagmiddag. De chef voetbal van De Telegraaf raakte verwikkeld in een discussie met Van Gaal: volgens Driessen wil de bondscoach met Oranje spelen zoals Chelsea doet, wat volgens hem een verdedigende speelstijl inhoudt. Van Gaal ziet dat anders en zei dat Driessen er ‘helemaal geen verstand’ van heeft.

Op sociale media wordt door sommigen lachend gereageerd op de wijze waarop Van Gaal de journalist aanpakt. "Ik sta er op sociale media volgens mij niet zo goed op als Van Gaal", aldus Driessen, die evenwel aangeeft dat de kritiek van Van Gaal op 'de media' niet altijd logisch is. "Hij heeft het altijd over ‘de media’, maar doelt dan op twee of drie mensen. De rest zijn allemaal slippendragers. Ze dragen allemaal zijn slippen, man."

Volgens Louis van Gaal hoeft een 5-3-2 formatie helemaal niet verdedigend te zijn. "Je hebt er helemaal geen verstand van" pic.twitter.com/m4Qo1545Tp — ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2021

Van Gaal benadrukte op de persconferentie dat het verdedigende voetbal zijn intrede heeft gedaan en dat het publiek daar voor applaudisseert. “Maar degene die applaudisseert ben jij. Jij wil ook zo spelen, zoals Chelsea en Liverpool”, zei Driessen vervolgens. Van Gaal vindt die stijl 'helemaal' niet verdedigend. "Met 5-3-2 of 5-2-3 kun je ongelooflijk goed aanvallen. Chelsea laat het iedere keer zien, met verschillende opstellingen", zei hij onder meer.

"We zijn allemaal weg van het Nederlands elftal in Brazilië, waarschijnlijk omdat de verwachtingen heel laag waren, maar buiten Nederland hoor je niemand meer over het spel van het Nederlands elftal in Brazilië", reageert Driessen in de podcast. "Vier jaar daarvoor werden we tweede, gewoon in een 4-3-3. Dat heb ik liever. Al die cijfercombinaties maken geen ruk uit op het moment dat Noorwegen, Montenegro en Turkije je tegenstanders zijn."

"Ik kan me heus wel voorstellen dat je je aan moet passen als Italië, Spanje of Brazilië je tegenstander wordt. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat je Mbappé tegen Daley Blind krijgen. Dan moet je wat aanpassen, dat begrijp ik ook wel", aldus Driessen, die erkent dat een ploeg inderdaad aanvallend kan voetballen in een 5-3-2-formatie of een 5-2-3. "Maar het gebeurt zo weinig. Het Nederlands elftal heeft het niet gedaan en Chelsea ook niet."

"Daar begon die discussie over. Hij zei dat iedereen applaudisseert voor een verdedigende tendens, waarna ik zei dat hij daar net zo hard voor klapt. Hij zei dat dat niet verdedigend is. Maar ik heb naar Chelsea gekeken en ik weet zeker: over een halfjaar weet niemand meer dat Chelsea de Champions League gewonnen heeft, want het ziet er gewoon niet uit", concludeert de journalist, die in een video van de krant ook al reageerde op de discussie.