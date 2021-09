Ook de drie minste spelers van Oranje scoren een voldoende in Eindhoven

Zaterdag, 4 september 2021

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond een belangrijke stap gezet richting kwalificatie voor het WK 2022. In het Philips Stadion won Oranje door doelpunten van Memphis Depay (twee), Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo met 4-0 van Montenegro. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van het Nederlands elftal met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Montenegro

SPELER CIJFER Justin Bijlow 7 Denzel Dumfries 6,5 Stefan de Vrij 7,5 Matthijs de Ligt 6 Tyrell Malacia 7 Georginio Wijnaldum 6 Frenkie de Jong 7,5 Davy Klaassen 6 Steven Berghuis 7 Memphis Depay 9 Cody Gakpo 8

Justin Bijlow: 7

In zijn tweede interland hield Bijlow voor het eerst de nul. De doelman werd niet vaak op de proef gesteld, maar maakte geen fouten wanneer dat gebeurde. Hij klemde een laag schot van Milutin Osmajic in de korte hoek en won een duel met Risto Radunovic, toen de linksback plots voor zijn doel verscheen: Bijlow maakte zijn hoek klein en plukte de bal voor de voeten van de Montenegrijn weg.

Denzel Dumfries: 6,5

Dumfries kreeg de voorkeur boven Jurriën Timber en was als vanouds onvermoeibaar aan de rechterflank. Hij was voortdurend aanwezig in het strafschopgebied als extra aanvaller en maakte zijn bewakers daardoor het leven zuur. Door een bal rechtstreeks uit de lucht te nemen, bereidde hij in de achttiende minuut een kans voor Depay voor. In verdedigend opzicht had Dumfries het eenmaal moeilijk met Risto Radunovic, die hij toestond een gevaarlijke voorzet te versturen. Na de pauze leverde de rechtsback de bal in bij Mugosa middels een slechte breedtepass op De Ligt, waardoor de spits een schietkans kreeg.

Stefan de Vrij: 7,5

De verdediger van Internazionale werd door Louis van Gaal betiteld als de beste speler van Oranje tegen Noorwegen. Tegen Montenegro speelde hij nog beter. De verdediger won in de eerste helft zijn belangrijke duels, voetbalde zich onder de druk uit, onderschepte ballen op het middenveld en was opbouwend van waarde. In de tweede helft leek hij ook geen problemen te kennen, totdat De Ligt mistastte en De Vrij onder druk van Mugosa een slappe terugspeelpass verstuurde, waardoor Bijlow handelend moest optreden. Tien minuten voor tijd probeerde De Vrij zijn wedstrijd op te luisteren met een goal, maar zijn afstansschot werd gepareerd.

Matthijs de Ligt: 6

De Ligt begon de wedstrijd met een ongelukkige inspeelpass naar de zijkant, maar speelde vervolgens een goede eerste helft. Hij was in de achttiende minuut belangrijk door een duel met Dusan Lagator te winnen en de bal rustig terug te koppen. Even daarna stelde De Ligt een doeltrap veilig door zich breed te maken in een duel om de bal aan de achterlijn. In de tweede helft trapte De Ligt twintig minuten voor tijd naast de bal, waarna een grote kans ontstond voor Mugosa.

Tyrell Malacia: 7

De ogen waren gericht op de debuterende linksback, die zonder schroom ten tonele verscheen. Hij voetbalde zich in de eerste helft goed onder de druk uit langs de zijlijn en had met name een goede connectie met Gakpo. Malacia liet soms na om de gehele linkerflank te bestrijken als de mogelijkheid ontstond en hij kwam goed weg na een verloren duel met Adam Marusic in het strafschopgebied in de eerste helft. Nog beter kwam Malacia weg toen hij een terugspeelpass van hem plots voor de voeten van Mugosa belandde en de aanvaller oog in oog met Bijlow niet trefzeker was. De Feyenoorder greep naar het hoofd en besefte meteen dat hij een grote fout beging, die gelukkig voor hem zonder gevolgen bleef. Vervolgens kreeg hij wel de assist op zijn naam bij de goal van Gakpo. Twee minuten voor tijd zette hij Sead Haksabanovic van de bal na een goede sprint.

Georginio Wijnaldum: 6

In de eerste helft combineerde Wijnaldum enkele keren goed met Berghuis in het strafschopgebied. Vlak na de pauze leidde treuzelen van de middenvelder tot de eerste kans voor Gibraltar. Na een uur vuurde Wijnaldum zelf een gevaarlijk afstandsschot af. De aanvoerder speelde niet opvallend, totdat hij twintig minuten voor tijd de wedstrijd besliste met een uitstekend schot in de rechterhoek na een goede loopactie en dito aanname.

Frenkie de Jong: 7,5

Met fraaie demarrages bracht De Jong leven in de brouwerij op momenten waarop dat nodig was. Hij passeerde tegenstanders alsof ze er niet stonden en wist zijn medespelers vervolgens te vinden, waardoor ruimte ontstond voor Oranje. Met goede intercepties en breedtepasses was De Jong ook in de tweede helft van waarde.

Davy Klaassen: 6

Met name in het eerste halfuur speelde Klaassen ongelukkig. Hij had moeite om de bal onder controle te houden en liet een goede schietkans onbenut. Daarna kwam hij echter beter in zijn spel: met een knappe, achterwaartse kopbal trof hij de lat en vervolgens oogde de middenvelder sterk in een duel om de bal. In de tweede helft kwam Klaassen weinig voor in het stuk, al had hij tien minuten na de pauze een prima balverovering op het middenveld.

Steven Berghuis: 7

Berghuis was na de wedstrijd tegen Noorwegen een van de meest bekritiseerde spelers van Oranje en startte ook tegen Montenegro teleurstellend aan de wedstrijd. Hij had moeite zijn man te passeren aan de zijlijn en zijn breedtepasses misten de juiste richting. Gaandeweg de eerste helft kwam Berghuis echter beter voor de dag, waarmee hij de opmars van Oranje mede gestalte gaf. Zo bood hij Klaassen een vrije schietkans en verstuurde hij goede passes richting Wijnaldum en Gakpo. In de tweede helft was hij met een schot vanaf de zestienmeterlijn dicht bij een doelpunt, alvorens een briljante assist op Wijnaldum te versturen: Berghuis voerde direct uit wat hij in gedachten had, en met succes.

Memphis Depay: 9

Depay was met twee doelpunten van grote waarde voor Oranje. Hij brak de wedstrijd open met een verwoestende strafschop, die hij zelf had verdiend. De aanvaller beloonde zichzelf daarmee voor een sterke eerste helft, waarin hij meerdere fraaie (steek)passes verstuurde. Onder druk schermde Depay de bal goed af en daarmee verdiende hij uiteindelijk ook de penalty. Zijn fantastische pass op Dumfries in de achtste minuut sprong ook in het oog, al gold hetzelfde voor een kansloos afstandsschot even daarna. In de tweede helft slaagden veel acties van Depay: met subtiele passes hielp hij het spel vooruit en met een overtuigend schot in de korte hoek zorgde hij voor de 2-0. Tot slot bezorgde hij een jonge fan die het veld op kwam de dag van zijn leven door te poseren voor een selfie.

Cody Gakpo: 8

Gakpo speelde aanvankelijk misschien iets te veel in dienst van zijn ploeggenoten en waagde zelf geen schot als de kans daarvoor ontstond. Maar dat deed hij wel een kwartier voor tijd, toen hij ‘zijn’ Philips Stadion in vervoering bracht met een heerlijk afstandsschot in de rechterbovenhoek. Zijn instinct om zijn ploeggenoten te helpen uitte zich ook in meerdere instanties waarop hij goed meeverdedigde. Met een fraaie voorzet bereidde hij een kopbal van Klaassen voor die op de lat belandde; ook speelde Gakpo Depay aan voorafgaand aan diens verdiende penalty én diens doelpunt in de tweede helft.