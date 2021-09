PSV laat contractaanbieding ondanks zware blessure staan

Vrijdag, 3 september 2021 om 22:40 • Jeroen van Poppel

PSV hoopt nog altijd dat Shurandy Sambo zijn aflopende contract gaat verlengen. De twintigjarige verdediger liep vorige maand een zware knieblessure op en zag daardoor een mogelijke transfer naar Sassuolo mislukken. PSV laat de contractaanbieding die al stond gewoon staan, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Sambo kan voor twee of drie seizoenen bijtekenen in het Philips Stadion, maar heeft tot op heden geen antwoord gegeven op het voorstel van PSV. De rechtervleugelverdediger stond op het punt om al dan niet tijdelijk te vertrekken uit Eindhoven, totdat hij half augustus zijn voorste kruisband afscheurde. SC Cambuur en FC Twente waren in de race voor een huurperiode, terwijl Sassuolo een bod van één miljoen euro voorbereidde.

Door zijn kruisbandblessure staat Sambo zes tot negen maanden aan de kant. De rechtervleugelverdediger kende afgelopen jaar een sterk seizoen in Jong PSV en wilde deze zomer na het vertrek van Denzel Dumfries voor zijn kans gaan in het eerste elftal. Gezien de concurrentie van Jordan Teze en aanwinst Phillipp Mwene leek er desondanks weinig speeltijd in te zitten voor Sambo, waardoor hij openstond voor een al dan niet tijdelijk vertrek. De rechtsback maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Roger Schmidt.