‘Van de Ven kreeg last minute aanbod van nóg een Nederlandse topclub’

Vrijdag, 3 september 2021 om 19:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:29

Niet alleen Feyenoord, ook PSV heeft op het allerlaatste moment geprobeerd om Micky van de Ven in te lijven, zo onthult Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Eindhovenaren beschouwden de twintigjarige verdediger, die van FC Volendam naar VfL Wolfsburg ging, als opvolger van Nick Viergever. Laatstgenoemde vertrok op de slotdag van de transferwindow naar Greuther Fürth.

"PSV heeft kennelijk toch niet helemaal gekregen wat ze wilden hebben op de transfermarkt", zegt Verweij. "We kregen een bericht, en dat is ook gecheckt, dat PSV dinsdag om 17.30 uur nog een poging heeft gewaagd om Micky van de Ven naar Eindhoven te halen. Dat is heel opvallend, want daarmee geven ze toch wel aan dat de spits, Carlos Vinícius, niet genoeg was, en dat ze ook nog op andere borden hebben geschaakt." PSV sloot op de slotdag een huurdeal met Benfica voor Vinícius, die de komende twee jaar in Eindhoven te bewonderen is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verweij zou het 'heel bijzonder' hebben gevonden als Van de Ven op het laatste moment naar PSV zou zijn gegaan. "Want als PSV hem had gepakt, dan hadden ze ex-trainer Mark van Bommel, die natuurlijk niet op een leuke manier is weggegaan, gigantisch in de wielen gereden. Maar Wolfsburg was al zo ver dat om 18.00 uur de papieren binnenkwamen bij FC Volendam. Toen was de deal rond, maar PSV heeft nog geprobeerd om die deal te kapen. Ik denk dat dat op het moment was dat bekend werd dat Viergever naar Duitsland vertrok."

Zoals al eerder bekend werd waagde ook Feyenoord nog een poging voor Van de Ven. "Feyenoord was in principe rond met FC Volendam. Maar toen 's avonds bleek dat Micky van de Ven gewoon in Nederland zat en helemaal niet bij Wolfsburg werd gekeurd, maar dat dat weken geleden al was gedaan, toen was wel duidelijk dat eigenlijk ook die hele arbitragezaak één grote poppenkast is geweest, want Van de Ven was al rond met Wolfsburg." Van de Ven en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola probeerden via een arbitragezaak een transfer naar Wolfsburg te forceren, maar slaagden daar via die weg niet in. Uiteindelijk deed Wolfsburg water bij de wijn door alsnog aan de vraagprijs van FC Volendam te voldoen. Die bedroeg naar verluidt 3,5 miljoen euro.