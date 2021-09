Kylian Mbappé verlaat Franse kamp per direct

Donderdag, 2 september 2021 om 20:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:24

Kylian Mbappé gaat het Franse kamp vroegtijdig verlaten. De spits van les Bleus heeft een kwetsuur overgehouden aan het WK-kwalificatieduel in Groep D tegen Bosnië en Herzegovina (1-1). Enkele minuten voor het eindsignaal moest hij de pijn in zijn kuit verbijten na een sprint, en hij liet zich vervolgens noodgedwongen vervangen door Moussa Diaby. Daags na het duel meldt L’Équipe dat Mbappé de ontmoetingen met Oekraïne (zaterdag) en Finland (dinsdag) moet laten schieten.

De Franse krant meldt dat uit de uitgevoerde MRI-scan niet direct naar voren is gekomen waar de pijn nou precies vandaan komt. Wel bericht het medium dat de medische staf heeft aangeraden om Mbappé niet meer in actie te laten komen. De aanvaller zou geen zware blessure hebben, maar ‘de pijn is met name tijdens het lopen voelbaar’. Hij heeft, na overleg met PSG, toestemming gekregen om terug te keren naar het trainingscomplex van de Parijzenaren. Bondscoach Didier Deschamps zal geen vervanger oproepen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Leonardo, technisch directeur van PSG, heeft overigens in een reactie laten weten niet tevreden te zijn over de handelwijze van de FFF, de Franse bond. “Niemand van de Franse voetbalbond heeft met ons gecommuniceerd, en dat is een gebrek aan respect”, aldus Leonardo, die zich zorgen maakt over de inzetbaarheid van zijn spits voor het aanstaande Champions League-duel tussen Club Brugge en PSG van 15 september.

Het is niet voor het eerst dat er onenigheid ontstaat tussen de Franse bond en de Parijzenaren over de situatie van Mbappé. In september 2020 waren er spanningen voelbaar tussen de twee partijen, nadat de 49-voudig international coronavirus op had gelopen in de interlandperiode. Nadien ontbrak hij tijdens drie daaropvolgende wedstrijden in de Ligue 1.