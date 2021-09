Barcelona nadert akkoord over transfer van Miralem Pjanic

Donderdag, 2 september 2021 om 17:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:14

De onderhandelingen tussen Barcelona en Besiktas over Miralem Pjanic zijn vergevorderd, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. De transfermarktexpert schrijft dat de clubs een akkoord naderen over de verhuur van de middenvelder voor de rest van het seizoen en dat het nu alleen nog afhangt van de persoonlijke voorwaarden van de Bosniër. Het is onduidelijk of Besiktas ook een optie tot koop op de middenvelder krijgt.

De transfermarkt in Turkije is in tegenstelling tot veel andere landen in Europa is nog zes dagen geopend. Besiktas heeft goede hoop op de tijdelijke komst van de 31-jarige Pjanic, die dit seizoen geen uitzicht op speeltijd onder Ronald Koeman heeft en vorig seizoen tot dertig duels in alle competities kwam. De middenvelder maakte afgelopen weekeinde wel deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Getafe (2-1), omdat de Nederlander niets te klagen heeft over de professionaliteit van de Bosniër.

Pjanic weigerde in een eerder stadium om zijn contract te laten ontbinden, maar zou wel akkoord zijn gegaan met een salarisverlaging van acht naar vier miljoen euro. Hij volgt met de handreiking het voorbeeld van Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto, die eveneens akkoord gingen met salarisverlaging. Hiermee willen de spelers Barcelona helpen in deze financieel gezien lastige tijden.

Het leek er even op dat Pjanic in de slotfase van de zomerse transferperiode zou terugkeren bij Juventus. Onder meer de Italiaanse journalist Romeo Agresti en La Gazzetta dello Sport meldden dat Juventus hierover afgelopen maandag een definitief besluit zou nemen. Een transfer bleef echter uit en Pjanic staat zodoende voorlopig nog tot medio 2024 op de loonlijst in het Camp Nou.