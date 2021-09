KNVB gaat toch overstag en verplaatst competitieduel van Feyenoord

Donderdag, 2 september 2021 om 15:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:44

De competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo van zondag 12 september wordt op verzoek van de Rotterdamse club verplaatst naar woensdag 1 december. Redenen zijn de vervroeging door de UEFA van het Conference League-duel van Feyenoord met Maccabi Haifa naar dinsdag 14 september (16.30 uur), de door de FIFA verlengde interlandperiode voorafgaand aan speelronde vier en het vanwege de coronamaatregelen lastiger in- en uitreizen van Israël.

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande bijzondere omstandigheden en overleg met de Eredivisie CV heeft de KNVB geconcludeerd dat een eenmalige verplaatsing naar een ander moment in het competitieprogramma gerechtvaardigd is. De voetbalbond ging eerder echter niet mee in de wens van de Rotterdammers en wilde het duel alleen vervroegen.

Feyenoord zou normaal gesproken op donderdag spelen tegen Maccabi Haifa, maar vanwege een Israëlische feestdag is de wedstrijd nu twee dagen eerder. "Ook is er sprake van een verlengde interlandperiode door de FIFA, waardoor een belangrijke speler als Luis Sinisterra op zaterdag 12 september nog niet beschikbaar is. Verder zijn er ook tal van andere (basis)spelers van ons nu actief bij diverse nationale elftallen", zei een woordvoerder eerder deze week.

“Verder lijkt verplaatsing ons juist wegens de afgesproken bescherming van Europese clubs, waar vorige week helaas ook al geen uitvoering kon worden gegeven“, vervolgde de zegsman van Feyenoord. “De uitwedstrijd bij FC Utrecht uit bleef op last van de burgemeester helaas gewoon op 12.15 uur staan. We zien ook niet in waarom dit niet zou kunnen, aangezien de KNVB Ajax al wel toestemming heeft gegeven om de thuiswedstrijd tegen Willem II van zaterdag 4 december te verplaatsen naar een midweekse avond.“

Nederlandse clubs die uitkomen in de Champions League, Europa League en Conference League, hebben de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de datum en/of tijd van hun Eredivisiewedstrijden te wijzigen als ze zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op de Europese wedstrijden. Deze afspraken hebben alle Eredivisieclubs en de Eredivisie CV met elkaar onderling en in overleg met de KNVB gemaakt in het kader van de veranderagenda. De KNVB faciliteert deze afspraak.