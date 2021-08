Lang reageert op Instagram na aanvaring met Bolat: ‘Say no to racism'

Zondag, 29 augustus 2021 om 18:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:43

Noa Lang heeft zich via een Instagram Story laten horen na een aanvaring met doelman Sinan Bolat. In de 28ste speelminuut van het Jupiler Pro League-duel tussen KAA Gent en Club Brugge (6-1) was er een onderonsje te zien tussen de aanvaller van Blauw-Zwart en de sluitpost van de tegenpartij, waarbij laatstgenoemde een opmerking maakte en Lang, zo leek het, met een lach van ongeloof wegliep. Na afloop van het duel reageert de voormalig Ajacied via Instagram op de verbale aanvaring.

Bij een 2-0 stand riep Bolat Lang om, op het eerste oog, onduidelijke redenen bij zich. Hij fluisterde iets in het oor van de nummer 10, die vervolgens met een opmerkelijke lach afstand nam van de doelman. Lang leek daarna de scheidsrechter te willen vertellen wat Bolat zojuist had gezegd, maar het akkefietje kreeg geen staartje. Na de wedstrijd grijpt de Nederlander alsnog zijn kans om te reageren op de opmerkingen van Bolat, die het, zo lijkt uit de woorden van Lang, zijn moeder erbij heeft betrokken.

Noa Lang ?? Sinan Bolat 'Hij lacht wel, maar het zullen geen hele vriendelijke woorden zijn...' ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #GNTCLU pic.twitter.com/s0JdMoUely — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

“Als je een grote meneer bent”, zo opent Lang in zijn reactie op zijn Story, waarop een foto van hem met Bolat te zien is. “Laat de mensen daadwerkelijk weten wat je me hebt verteld. De waarheid zal altijd zegeveren. Moeders mag je ook erbuiten laten”, aldus Lang, die zijn bericht afsluit met de hashtag #notoracism.

Bolat reageerde na afloop van het duel voor de camera van Eleven Sports ook op het incident met Lang, maar hij verklaart dat er weinig aan de hand was. “Ik zei gewoon dat hij het rustig aan moest doen, niet meer dan dat. Hij was een beetje hevig en nerveus, dat was niet nodig. Maar meer was er ook niet aan de hand”, aldus Bolat, die met een lach voor de camera verscheen.

De Instagram Story van Noa Lang.

Bij de regerend landskampioen hadden Lang en Ruud Vormer een basisplaats. Bas Dost kreeg speeltijd als invaller, maar ook de boomlange aanvaller kon niet voorkomen dat Brugge op de zesde speeldag in de Pro League keihard onderuit ging. Brugge had de kans om de koppositie te veroveren in de Pro League, maar de ploeg van trainer Philippe Clement blijft door de zware nederlaag op de derde plaats steken. Het zegevierende Gent staat na zes speelronden op de negende plaats.